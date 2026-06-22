Выставка «Живая материя»

Музей современного искусства «Эрарта» открывает выставку Максима Моргунова, петербургского художника, который рассматривает живопись как метод постижения постоянно трансформирующегося мира.

Работы Моргунова представляют природу как живую, динамичную систему. Его пейзажи балансируют между узнаваемыми земными ландшафтами и фантастическими видениями неизведанных миров. Экспозиция предлагает зрителю возможность отвлечься от повседневных забот и погрузиться в медитативное созерцание текучих форм и материи.

Актуальность пейзажного жанра в XXI веке неоспорима, особенно если рассматривать, как человек с научным складом ума воспринимает природу. Материя, данная нам в ощущениях, существует объективно и познается как через чувственное восприятие, так и посредством научных инструментов. Живопись, в свою очередь, может выступать одним из способов этого познания. Созерцая произведение искусства или природный объект, мы запускаем в своем сознании сложные процессы, наши эмоции, имея материальную основу, тесно связаны с окружающим миром.

Помимо очевидных природных объектов, существуют и незримые явления – физические поля, плазма, темная материя. В этом контексте даже обычное дерево предстает не статичным объектом, а живым, изменчивым веществом, каждая частица которого связана со Вселенной.

Максим Моргунов, посвятивший свою жизнь наблюдению за миром и преподаванию, исследует цвет как подвижную, самоорганизующуюся субстанцию. В своей студии, словно в лаборатории, художник воссоздает фрагменты мироздания, чтобы зритель мог почувствовать свою неразрывную связь с природой и осознать себя ее неотъемлемой частью.

Даты проведения выставки: 27 июня 2026 — 20 сентября 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург