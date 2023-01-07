Петербург отмечает Рождество Христово

В храмах Санкт‑Петербурга проходят праздничные богослужения по случаю праздника Рождества Христова.

В Казанском кафедральном соборе Всенощное бдение и Божественную литургию в сослужении духовенства Санкт‑Петербургской митрополии возглавил Митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий.

На богослужении присутствовали губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга Александр Бельский.

Поздравление губернатора с праздником Рождества Христова размещено на Официальном сайте Администрации Санкт Петербурга. (https://www.gov.spb.ru/press/telegrams/253024/).

«Эти светлые дни напоминают о том, что нет ничего более сильного и вечного, чем вера, которую хранили и предавали из поколения в поколение наши предки. Рождество Христово наполняет жизнь добрыми надеждами, дарит радость, укрепляет веру в лучшее, подвигает к благим делам и помыслам», - говорится в поздравлении губернатора.

Александр Беглов подчеркнул, что в наше время мы с особыми чувствами обращаемся к духовному опыту народа.

«Православная вера неотделима от многовековой истории России. Праздник Рождества был с людьми всегда – и в годы благополучия и процветания, и в годы испытаний. Рождественские богослужения совершались даже в храмах блокадного Ленинграда. Сегодня сердца сограждан – с воинами – сыновьями, отцами, мужьями и братьями, защищающими нас и Отечество, защищающими людей, которые не мыслят себя без России, защищающими наши традиции и ценности. Пусть рождественские дни укрепят нашу веру в неизбежной победе добра и правды», - отметил Александр Беглов. Губернатор пожелал всем крепкого здоровья, душевного тепла, мира, единства и согласия.



