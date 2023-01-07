Петербург отмечает Рождество Христово

В храмах Санкт‑Петербурга проходят праздничные богослужения по случаю праздника Рождества Христова.
В Казанском кафедральном соборе Всенощное бдение и Божественную литургию в сослужении духовенства Санкт‑Петербургской митрополии возглавил Митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий.
На богослужении присутствовали губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга Александр Бельский.
Поздравление губернатора с праздником Рождества Христова размещено на Официальном сайте Администрации Санкт Петербурга. (https://www.gov.spb.ru/press/telegrams/253024/).
«Эти светлые дни напоминают о том, что нет ничего более сильного и вечного, чем вера, которую хранили и предавали из поколения в поколение наши предки.
Рождество Христово наполняет жизнь добрыми надеждами, дарит радость, укрепляет веру в лучшее, подвигает к благим делам и помыслам», - говорится в поздравлении губернатора.
Александр Беглов подчеркнул, что в наше время мы с особыми чувствами обращаемся к духовному опыту народа.
«Православная вера неотделима от многовековой истории России.
Праздник Рождества был с людьми всегда – и в годы благополучия и процветания, и в годы испытаний. Рождественские богослужения совершались даже в храмах блокадного Ленинграда. Сегодня сердца сограждан – с воинами – сыновьями, отцами, мужьями и братьями, защищающими нас и Отечество, защищающими людей, которые не мыслят себя без России, защищающими наши традиции и ценности. Пусть рождественские дни укрепят нашу веру в неизбежной победе добра и правды», - отметил Александр Беглов.
Губернатор пожелал всем крепкого здоровья, душевного тепла, мира, единства и согласия.