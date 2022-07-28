ента новостей

09:49
Проблем с турбинами больше не возникнет?
09:27
Выставка «Адмирал с призванием художника»
09:23
На трассе "Сортавала" перевернулся самосвал с песком
09:23
Много гостевых бракосочетаний
09:09
Иракские протестующие ворвались в парламент, осуждая выдвижение нового премьера
09:06
Тайвань проводит масштабные военные учения Хань Куан
08:59
Безработица снижается
20:04
В Адмиралтейском районе тушили пожар в подвале дома
20:00
В центре Петрбурга тушили пожар в капитально реконструируемом здании
16:53
Открытие выставки ко Дню ВМФ РФ «Будет Корабелка – будут корабли»
16:49
Неудобства при оплате проезда обернулись для петербуржцев штрафами
15:21
Студенты из Ленобласти стали медалистами всероссийской Универсиады
15:18
В Ленобласти задержали 73-летнего редактора протестной стенгазеты из-за одиночного пикета задержали 73-летнего редактора стенгазеты
11:36
В день проведения парада ВМФ будет введён запрет на проезд по КАД через Комплекс защитных сооружений
10:58
В Ленобласти подросток на мопеде столкнулся с кроссовером
10:48
В Петергофе лже-следователь выманил у пенсионерки 2000 евро и 700 долларов
10:34
В Ленобласти пенсионерка поверила в ДТП с родственниками и отдала 80 тысяч рублей
10:23
В Ленобласти грибник нашел два пистолета с глушителями
10:22
Доходы города выросли
10:13
Майкрософт много теряет?
09:57
В Парголово дорожный конфликт перерос в стрельбу
09:47
Папа Римский приносит извинения за «прискорбное зло» жестокого обращения с коренными народами в канадских католических школах-интернатах
09:42
Адвокаты заявили, что Бриттни Гринер даст показания в суде в России
09:38
Сенатор США сомневается в помощи Руанде из-за прав человека и роли в Конго
09:30
В Ленобласти мужчина ударил ножом сожительницу и выпрыгнул в окно
09:28
Петербуржцы перерабатывают
01:10
Почему Доминик Гашек – против перехода Дмитрия Яшкина в СКА?
19:40
В подсобном помещении Павловского дворца тушили пожар
19:28
Премьеры, гастроли и бенефисы в драматическом театре Ленобласти «На Литейном»
19:22
В Петербурге водную полицию хотят оснастить гидроциклами
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Адмирал с призванием художника»

Выставка «Адмирал с призванием художника»

0
35
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс
Ко Дню Военно-Морского Флота - выставка «Адмирал с призванием художника».

29 июля в Музее истории школы К. Мая (отдел Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов) (В.О., 14-я линия,  д. 39), открывается выставка «Адмирал с призванием художника», посвящённая Дню Военно-Морского Флота России. Экспозиция представляет биографические сведения о Петре Николаевиче Вагнере (1862—1931), генерал-майоре флота и известном художнике.

Пётр Вагнер учился в гимназии К. Мая в 1875–1876 годах. Сын известного учёного-зоолога и писателя Николая Петровича Вагнера, Пётр Николаевич получил высшее военное образование в Морском корпусе, плавал на судах военно-морского флота в Балтийском море, а в 1890 году окончил гидрографическое отделение Морской академии и стал штатным преподавателем Морского корпуса. В 1894 году Пётр Вагнер поступил в Императорскую Академию художеств, в пейзажную мастерскую профессора А. И. Куинджи (1842—1910) (в это же время учеником А. И. Куинджи стал Н. К. Рерих). C 1899 года участвовал в выставках как художник-маринист. Самая известная его работа "Гангутское сражение" (1912), ее копия представлена на выставке. С 1921 по 1929 год П. Н. Вагнер преподавал на факультете живописи, графики и скульптуры Высшего художественно-технического института (ВХУТЕИН) в качестве профессора.

Сын Петра Вагнера Николай закончил полный гимназический курс «у Мая» в 1906 году. Продолжил образование в Морском корпусе и стал специалистом гидрографом. В середине 1930-х годов перешёл на преподавательскую работу на кафедру физики Гидрографического института. По необоснованному обвинению был арестован и 8 января 1938 года расстрелян. Определением военного трибунала Лен. В. О. от 14 апреля 1958 года приговор от 4 января 1938 года отменён, и дело прекращено за отсутствием состава преступления.

В Петербурге Вагнеры проживали по адресу: 12-я линия Васильевского острова, дом 31. На Смоленском православном кладбище силами потомков и Общества друзей Музея школы К. Мая сохраняется фамильное захоронение семьи.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-06-2017, 16:36
Торжественный прием в честь лучших выпускников ВМФ России
16-06-2015, 17:41
Торжественный прием в честь лучших выпускников военно-морского флота России
20-06-2018, 20:29
На плацу Константиновского дворца пройдет торжественный приём в честь лучших выпускников образовательных учреждений ВМФ
17-05-2013, 07:23
В Кронштадте будет проходить военно-морской парад
25-07-2021, 22:50
В честь Дня Военно-Морского Флота России артиллерийские расчёты ЗВО произвели праздничный артиллерийский салют в Кронштадте
16-07-2018, 09:50
В Финский залив прибыл отряд кораблей Северного флота для участия в параде

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
44
Сегодня, 09:23
На трассе "Сортавала" перевернулся самосвал с песком
0
141
Вчера, 10:58
В Ленобласти подросток на мопеде столкнулся с кроссовером
0
138
26-07-2022, 16:43
В Ленобласти хетчбек наехал на разделительное ограждение и перевернулся
0
178
26-07-2022, 12:00
В Тихвине в ДТП пострадала 8-летняя пассажирка иномарки
Наверх