29 июля в Музее истории школы К. Мая (отдел Санкт-Петербургского государственного музея-института семьи Рерихов) (В.О., 14-я линия, д. 39), открывается выставка «Адмирал с призванием художника», посвящённая Дню Военно-Морского Флота России. Экспозиция представляет биографические сведения о Петре Николаевиче Вагнере (1862—1931), генерал-майоре флота и известном художнике.

Пётр Вагнер учился в гимназии К. Мая в 1875–1876 годах. Сын известного учёного-зоолога и писателя Николая Петровича Вагнера, Пётр Николаевич получил высшее военное образование в Морском корпусе, плавал на судах военно-морского флота в Балтийском море, а в 1890 году окончил гидрографическое отделение Морской академии и стал штатным преподавателем Морского корпуса. В 1894 году Пётр Вагнер поступил в Императорскую Академию художеств, в пейзажную мастерскую профессора А. И. Куинджи (1842—1910) (в это же время учеником А. И. Куинджи стал Н. К. Рерих). C 1899 года участвовал в выставках как художник-маринист. Самая известная его работа "Гангутское сражение" (1912), ее копия представлена на выставке. С 1921 по 1929 год П. Н. Вагнер преподавал на факультете живописи, графики и скульптуры Высшего художественно-технического института (ВХУТЕИН) в качестве профессора.

Сын Петра Вагнера Николай закончил полный гимназический курс «у Мая» в 1906 году. Продолжил образование в Морском корпусе и стал специалистом гидрографом. В середине 1930-х годов перешёл на преподавательскую работу на кафедру физики Гидрографического института. По необоснованному обвинению был арестован и 8 января 1938 года расстрелян. Определением военного трибунала Лен. В. О. от 14 апреля 1958 года приговор от 4 января 1938 года отменён, и дело прекращено за отсутствием состава преступления.

В Петербурге Вагнеры проживали по адресу: 12-я линия Васильевского острова, дом 31. На Смоленском православном кладбище силами потомков и Общества друзей Музея школы К. Мая сохраняется фамильное захоронение семьи.