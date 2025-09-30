ента новостей

13:52
Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
13:49
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
13:08
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
12:57
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:52
Во Всеволожске задержали стрелка из пневматического пистолета по птицам
12:47
В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника
12:44
В Сестрорецке адержали 17-летнюю «дропершу» за обман пенсионера
12:34
В Петербурге ищут стрелков по окнам квартиры на Богатырском проспекте
12:32
На Бестужевской улице задержали подозреваемый в беспорядочной стрельбе
10:50
Пенсионер с Васильевского острова отдал мошенникам более 15 млн рубле
10:15
В Сертолово задержали подростков, ударивших прохожего ради «эффектного» видео
16:18
Музыка Баха и Вивальди для органа и оркестра в исполнении Российского ансамбля старинной музыки
13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
13:00
Ремонт Сестрорецкого путепровода закончен
12:54
В Красном Селе молодой человек избил пенсионерку на пешеходном переходе
12:51
В Ленобласти ищут налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:30
В Петербурге задержали водителя "Ягуара", стрелявшего по автобусу на Наличном мосту
12:25
По факту массовой драки на Невском проспекте возбудили уголовное дело
12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
12:20
В Ленобласти нашли предполагаемый источник распространения суррогатного алкоголя, из-за которого погибли люди
11:55
Полицейские проверяли мигрантов на стройках юго-запада Петербурга
15:25
На КАД перед Вантовым мостом водитель такси сбил двух пешеходов
15:00
В Ленобласти задержан мужчина, пытавшийся сжечь пятерых человек
14:51
В Петербурге задержали подозреваемых в серии разбоев в Мурино
14:42
В Петербурге погибшая в пожаре пенсинерка лишилась квартиры из-за мошенников
12:42
В Шушарах в ДТП с грузовиком пострадали два человека
12:39
В Пикалево водитель погрузчика выстрелил из пневматики по автомашине
12:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Художников
12:27
В Парголово задержали налетчика на магазин в Пушкине
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»

Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень» состоится в Центре современной литературы и книги

В Центре современной литературы и книги открывается выставка акварелей Сергея Марковича Опульса (Павлова), талантливого художника из Петербурга, которого, к сожалению, не стало в 2021 году. Это уникальная возможность увидеть акварельные работы мастера, которые прежде не выставлялись. Несмотря на его уход, творчество художника продолжает жить в его произведениях.

Арт-менеджер и вдова Сергея, Наталья Булгакова, делится: Сергей Маркович относился к акварели без особого энтузиазма, не считал ее чем-то серьезным. Он часто говорил, что «воду гонять – несложное занятие».

Однако сам он владел акварельной техникой в совершенстве и ценил ее возможности, особенно когда под рукой не было любимого холста с маслом. Иногда даже поступали заказы именно на его акварели.

Примеры тому – морские пейзажи начала 2000-х, чудом сохранившиеся до наших дней, или поражающие своей эмоциональностью и яркостью работы, созданные им в последнее лето. Некоторые из них он подарил персоналу санатория в Солигаличе Костромской области, где побывал впервые и в последний раз.

Особенно ценно для зрителя увидеть эти небольшие "малюськи", как их называл сам художник, ведь на них запечатлен целый мир Сергея Опульса: горы, вертолеты Афганской войны, северное море и любимые монастыри Северо-Запада.

На акварелях, превращавшихся в личные послания близким, художник делился своими чувствами. Позже они нередко становились полноценными картинами маслом на холсте. Таким образом, акварели служили и эскизами для будущих работ.

Название выставки, "Лед и Пламень", Наталья Булгакова объясняет так: "Это пушкинское выражение, обозначающее крайние противоположности, я выбрала его, потому что Пушкин был любимым писателем Сергея. И, конечно, потому, что в акварелях видна вся противоречивая натура Опульса".

Интересно, что, несмотря на нелюбовь художника к акварели, его нежные работы маслом часто принимали за акварельные.

Открытие выставки "Лед и Пламень" состоится 4 октября 2025 года в 16:00 в Центре современной литературы и книги по адресу: Санкт-Петербург, набережная Макарова, 10. Вход свободный.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

21-11-2012, 11:11
В галерее «ДэDиС» состоится выставка художника Сергея Опульса «Sommer. Навсегда»
12-09-2022, 18:37
Выставка «Дом Бога» откроется в Доме национальностей
23-01-2020, 10:36
Выставка Ольги Лебедевой «Четыре сезона»
6-02-2018, 11:27
Выставка «Мастера акварели-2018»
14-05-2013, 07:06
Выставка картин художника Сергея Адамского «Избранное»
8-08-2015, 11:35
Выставка «Медный всадник» открылась в Иоанновском равелине Петропавловской крепости

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
Вчера, 13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
Вчера, 12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
27-09-2025, 15:25
На КАД перед Вантовым мостом водитель такси сбил двух пешеходов
Наверх