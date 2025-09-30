Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»

В Центре современной литературы и книги открывается выставка акварелей Сергея Марковича Опульса (Павлова), талантливого художника из Петербурга, которого, к сожалению, не стало в 2021 году. Это уникальная возможность увидеть акварельные работы мастера, которые прежде не выставлялись. Несмотря на его уход, творчество художника продолжает жить в его произведениях.

Арт-менеджер и вдова Сергея, Наталья Булгакова, делится: Сергей Маркович относился к акварели без особого энтузиазма, не считал ее чем-то серьезным. Он часто говорил, что «воду гонять – несложное занятие».

Однако сам он владел акварельной техникой в совершенстве и ценил ее возможности, особенно когда под рукой не было любимого холста с маслом. Иногда даже поступали заказы именно на его акварели.

Примеры тому – морские пейзажи начала 2000-х, чудом сохранившиеся до наших дней, или поражающие своей эмоциональностью и яркостью работы, созданные им в последнее лето. Некоторые из них он подарил персоналу санатория в Солигаличе Костромской области, где побывал впервые и в последний раз.

Особенно ценно для зрителя увидеть эти небольшие "малюськи", как их называл сам художник, ведь на них запечатлен целый мир Сергея Опульса: горы, вертолеты Афганской войны, северное море и любимые монастыри Северо-Запада.

На акварелях, превращавшихся в личные послания близким, художник делился своими чувствами. Позже они нередко становились полноценными картинами маслом на холсте. Таким образом, акварели служили и эскизами для будущих работ.

Название выставки, "Лед и Пламень", Наталья Булгакова объясняет так: "Это пушкинское выражение, обозначающее крайние противоположности, я выбрала его, потому что Пушкин был любимым писателем Сергея. И, конечно, потому, что в акварелях видна вся противоречивая натура Опульса".

Интересно, что, несмотря на нелюбовь художника к акварели, его нежные работы маслом часто принимали за акварельные.

Открытие выставки "Лед и Пламень" состоится 4 октября 2025 года в 16:00 в Центре современной литературы и книги по адресу: Санкт-Петербург, набережная Макарова, 10. Вход свободный.