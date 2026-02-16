ента новостей

В Петербурге восстановили исторический облик дома Гольмстема

В Петербурге восстановили исторический облик дома Гольмстема

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Петербурге восстановлен исторический облик дома Гольмстема на улице Бармалеева

На лицевых фасадах исторического здания номер 20, расположенного на улице Бармалеева, которое находится на углу с Малым проспектом Петроградской стороны, завершился капитальный ремонт, после которого строительные леса были убраны. В процессе проведения ремонтных работ зданию был возвращён его уникальный лепной декор, который включает в себя восстановление «шубной» штукатурки, а также уникальных «поясов» с растительным орнаментом, которые придают фасаду особую выразительность. Кроме того, в ходе реконструкции было установлено массивное деревянное двупольное двери с филёнками, что также добавляет элемент исторической аутентичности.

Все элементы, которые были восстановлены, ранее находились в утраченных образцах, и их воссоздание было тщательно согласовано с экспертами Комитета по градостроительству и архитектуре. Эти специалисты подготовили задание для Фонда капитального ремонта Санкт-Петербурга, в рамках которого была проведена комплексная работа по восстановлению исторического оформления здания. Архитекторы, работающие над проектом, провели детальное исследование исторических проектных чертежей, иконографических материалов и сохранившихся фотографий, что позволило воссоздать оригинальный облик дома.

Это четырехэтажное угловое здание в стиле модерн было возведено в 1905 году по проекту известного архитектора и художника Оттона Игнатовича. В 1917 году владельцем этого дома числился тайный советник Адольф Христианович Гольмстем, что добавляет исторической ценности этому объекту. Строение примечательно своим сложным декором и оригинальными рельефами, которые создают уникальный визуальный эффект.

Лицевые фасады здания выполнены в контрастной цветовой гамме, что позволяет акцентировать внимание на лепнине и других декоративных элементах. Этот прием является оригинальным и характерным для архитектурного стиля модерн, который стремится к гармонии между формой и декоративными деталями. Для оформления фасадов был специально выбран цвет Л-3а из традиционной палитры Санкт-Петербурга, который удачно сочетается с основным цветом Л-15а, создавая эстетически привлекательный образ.

