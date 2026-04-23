В Петербурге капитально отремонтируют порядка 450 крыш

В Петербурге стартовали работы по капитальному ремонту крыш. В этом году в Северной столице планируется капитально отремонтировать более 450 кровель в жилых домах общей площадью порядка 600 тысяч квадратных метров. В том числе в 70 многоквартирных домах – объектах культурного наследия.

«Капитальный ремонт кровель повысит безопасность и энергоэффективность домов, обеспечит комфорт для сотен тысяч петербуржцев. Мы уделяем особое внимание качеству работ и используемым технологиям, а также ежегодно наращиваем темпы ремонта: за три года они выросли на 23,5%. Это результат системной работы в достижении нашей общей цели – сделать Санкт-Петербург ещё более комфортным и современным городом для жизни», – отметил губернатор Александр Беглов.