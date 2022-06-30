Небывалый масштаб «Алых парусов-2022»

Праздник выпускников «Алые паруса-2022» в этом году увидело рекордное количество зрителей. Общий охват аудитории праздника на всех площадках составил почти 20 миллионов человек!

Каждый третий зритель России наблюдал за проходом брига «Россия» и водно-пиротехническим шоу в прямом эфире центральных телеканалов. Совокупная доля аудитория водно-пиротехнической феерии составила 31,4% в возрастной категории «Все 4+». В прошлом году этот показатель равнялся 27%. В Петербурге «Алые паруса» посмотрело 58% телезрителей старше 4 лет. Трансляция прохода парусника под залпы салютов на Пятом канале заняла первое место телесмотрения с долей 11,6% в ключевой для канала аудитории «Все 25-59» в тайм-слоте 00.41-01.04 среди всех федеральных каналов. Телевизионная аудитория праздника составила 12 030 260 человек.

Онлайн-трансляция в интернете: на сайте Пятого канала и его официальных группах в социальных сетях собрала почти 8 000 000 зрителей! В официальных группах канала во «ВКонтакте» легендарный выпускной смотрело более 5 000 000 пользователей, что является абсолютным рекордом! В группах Пятого в соцсети «Одноклассники» - около 2 300 000 человек. Остальные зрители предпочли смотреть шоу на официальном сайте Пятого канала.

Главной темой праздника этого года стали вечные ценности: свобода, дружба, любовь, время и труд. На Дворцовой площади по традиции прошел концерт звезд российской эстрады. Хедлайнерами вечера стали фолк-рок-группа The Hatters, Полина Гагарина и Сергей Жуков. Оригинальная по конструкции сцена постоянно трансформировалась. Графика, которая транслировалась на гигантских экранах в 700 квадратных метров, погрузила зрителей в дополненную реальность.

После полуночи действо перешло в акваторию Невы. Увидеть алые паруса в этом году смогли 65 тысяч школьников. Все благодаря Акционерному Банку «Россия», Пятому каналу и Правительству Санкт-Петербурга. Именно они возродили праздник «Алые паруса» в 2005-м году после длительного перерыва. И каждый год шоу поражает масштабами. Сохраняя традиции праздника, организаторы всегда создают что-то новое, чтобы удивить зрителей.

В этом году у парусника был новый маршрут. Он появился в створе главного моста парадной Невы – Дворцового и впервые прошел против течения Невы. Совершил сложный маневр - разворот на 360 градусов у стен Зимнего дворца и во всей красе предстал перед зрителями. Сказка снова ожила на берегах Невы под тысячи салютных залпов.

Весь световой фронт пиротехнической части шоу был расположен в акватории Невы между Троицким и Дворцовым мостами. Здесь установили понтонную линейку общей длинной 432 метра. Сами заряды для пиротехнических установок тоже были особенные. Производители учли сезон белых ночей в Петербурге и время запуска салюта. В заряды были заведены самые яркие и насыщенные цвета, сделанные специально на заказ для «Алых парусов» с учетом требований безопасности.

Водно-пиротехническое шоу длилось более 20 минут, а в воздух было запущено около 60 тысяч залпов салюта: высотные шары, кометы, римские свечи, огненные цветы и огромные сердца. Салютную часть дополнила световая техника - 50 больших прожекторов.

Проход парусника под алыми парусами в очередной раз заставил миллионы людей, затаив дыхание, следить за каждым его движением по волнам, любоваться невероятной красоты салютом и световым шоу. А тысячи выпускников загадали желание, которое непременно сбудется.