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Питерец.ру » Культура » Выставка южнокорейского художника Хван Сонтхэ «В доме моем светло»

Выставка южнокорейского художника Хван Сонтхэ «В доме моем светло»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет первую в России выставку южнокорейского художника Хван Сонтхэ «В доме моем светло»

Музей современного искусства Эрарта представляет первую в России выставку южнокорейского художника Хван Сонтхэ «В доме моем светло» — деликатное исследование света, тени и внутреннего состояния современного человека.

Изображение света и тени всегда было для художников сложной задачей. Особого мастерства в этом достигли мастера эпохи барокко — Караваджо, Рембрандт и Жорж де Латур. Светотень у них превращалась в один из главных выразительных приемов, придавая статичной по природе картине динамику и экспрессию. Их поиски продолжили художники последующих поколений, и интерес к свету как к самостоятельному художественному явлению не угасает до сих пор.

На первый взгляд, современный корейский художник Хван Сонтхэ решает эту задачу слишком просто, применяя распространенное сегодня светодиодное освещение. Его произведения представляют собой лайтбоксы, или световые короба, знакомые каждому, кто видел рекламные вывески. Оригинальность Хван Сонтхэ в том, что он берет материалы и технологии прикладного дизайна и преобразует их в первоклассные произведения изобразительного искусства.

Большинство работ, представленных на выставке, объединено названием «Пространство, залитое солнечным светом». На них изображены минималистичные безлюдные интерьеры, которые оживляет струящийся из окна свет. Несмотря на подчеркнутую современность этих интерьеров, глядя на них, нельзя не вспомнить классическую монохромную корейскую живопись тушью. Сдержанная палитра и внимательное отношение к пустоте создают чувство тихой сосредоточенности.

Фигуры собаки или кошки, появляющиеся на нескольких работах, усиливают общую атмосферу ожидания неизвестного события, которое произойдет, когда вернутся хозяева. Эти обнаженные комнаты можно назвать экзистенциальными ландшафтами души современного человека. Пустой дом затаился, а свет фиксирует психологическую драму жителя мегаполиса: тонкое пограничное состояние между тревогой и покоем, в котором предвкушение будущего оказывается важнее происходящего здесь и сейчас.

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