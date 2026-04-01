В ТЮЗе пройдет XXVII Международный Брянцевский фестиваль

С 11 по 14 апреля 2026 года ТЮЗ имени А.А. Брянцева» проведёт XXVII Международный Брянцевский фестиваль детских театральных коллективов. Один из наиболее авторитетных детских театральных фестивалей России ведёт свою историю с 2000 года и ежегодно собирает тысячи юных артистов из России и стран зарубежья.

На сегодняшний день это самый крупный и престижный детский фестиваль во всем Северо-Западном регионе, который позволяет руководителям театральных коллективов увидеть спектакли своих коллег, обменяться опытом и повысить свой профессиональный уровень, а ребятам-участникам — показать результаты своего творчества на широкую благожелательную аудиторию. В 2017 году фестиваль награжден Премией Правительства Санкт-Петербурга в области культуры и искусства.

Главная задача фестиваля в 2026 году — формирование творческого потенциала детей посредством театрального искусства, развитие межкультурного сотрудничества и создание «мостов культуры» между Россией и другими странами.

В фестивале примут участие детские коллективы из Беларуси (Бобруйск), Армении (Ереван), Казахстана (Кокшетау), Кыргызстана (Бишкек), Абхазии (Сухум), России (Барнаул, Севастополь, Екатеринбург, Тюмень, Санкт-Петербург, Москва, Донецк, Нефтеюганск). Всего на фестивале будет представлено 13 коллективов, а также студия эстрадного конферанса «Осторожно, дети!» из Донецка, приглашение которой стало возможным благодаря участию Губернатора Санкт-Петербурга А.Д. Беглова в благотворительной акции «Дерево желаний» в Мариуполе.

Оценивать спектакли юных участников Брянцевского фестиваля будет профессиональное международное жюри — ведущие театральные специалисты из России, Казахстана, Абхазии и Туниса:

Светлана Горшкова — арт-директор Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра», режиссёр, преподаватель РАМ им. Гнесиных (Москва);

Ираклий Хинтба — заслуженный деятель искусств Республики Абхазия, чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия, генеральный директор Государственного русского театра драмы имени Ф. А. Искандера (Сухум);

Бейбит Бахтыгереев — заслуженный деятель Казахстана, директор Акмолинского областного русского драматического театра, руководитель Международного театрального фестиваля «Те-ART-Кокше» (Кокшетау);

Юлия Эрнез — руководитель Центра дополнительного образования «Мозаика» и театральной студии «Гротеск» (Сус).

Председатель жюри — Сусанна Цирюк — главный режиссер ТЮЗа им. А. А. Брянцева (Россия), многократный номинант и лауреат Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска», лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга.

По традиции в дополнительной программе фестиваля для участников и их педагогов пройдут мастер-классы по сценической речи, современной хореографии и актерскому мастерству, которые проведут известные театральные деятели и педагоги:

Валерий Дьяченко — артист ТЮЗа им. А.А. Брянцева, народный артист России, многократный номинант Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», художественный руководитель и режиссер юношеского театра при лицее искусств «Санкт-Петербург»;

Анвар Либабов — актёр театра и кино, лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», лауреат Художественной премии «Петрополь», лауреат Российской Национальной актёрской премии имени Андрея Миронова «Фигаро»;

Вера Полякова-Макей — директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя (Минск), заслуженная артистка Республики Беларусь, актриса театра и кино, телеведущая, участница многих престижных театральных фестивалей;

Светлана Горшкова — арт-директор Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра», режиссёр, преподаватель РАМ им. Гнесиных;

Александр Иванов — артист ТЮЗа им. А.А. Брянцева, лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», номинант Российской национальной премии «Золотая маска».

В дни фестиваля на Новой сцене состоится обсуждение спектаклей коллективов-участников, которое проведёт известный театральный критик, автор многочисленных книг о театре Марина Токарева. Открытие фестиваля состоится 11 апреля в 11:00 в Верхнем фойе ТЮЗа, а закроется фестиваль в день рождения основателя театра А.А. Брянцева торжественной церемонией награждения победителей 14 апреля в 17:00 на Большой сцене ТЮЗа.