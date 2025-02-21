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Питерец.ру » Культура » Спектакль по сказкам Рериха «На единороге, барсе и слоне»

Спектакль по сказкам Рериха «На единороге, барсе и слоне»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Премьерный показ спектакля по сказкам Рериха «На единороге, барсе и слоне»

24 февраля в 17.00 и 19.00 состоится премьерный показ спектакля по сказкам Рериха «На единороге, барсе и слоне». Музей-институт семьи Рерихов (В.О., 18-я л., д.1).

Музей-институт семьи Рерихов подготовил новую постановку по литературным произведениям Н. К. Рериха. На этот раз мастера обратились к малой форме – сказкам, а точнее, философским притчам Рериха. Триптих «На единороге, барсе и слоне» – очень динамичный и яркий сплав вокала, пластики и драматургии.

Несколько лет назад музей семьи Рерихов обратился к единственной пьесе художника «Милосердие», чтобы полнее представить все грани его творчества. Опыт оказался успешным и решено было взяться за новую постановку. В ее основе - философские притчи и сказки Николая Рериха, написанные им еще в Петербургский период жизни, рассказывает заместитель директора музея-института семьи Рерихов Юлия Будникова: Это сплав текста, музыки, пения, танца. Ну и, конечно, это красочные костюмы в духе Николая Константиновича Рериха, плюс музейный антураж, который тоже добавляет колорита, подлинности всему происходящему. «Сказки Рериха» проходит в зале, где разворачиваются выставки Николая Константиновича Рериха. Мы выбрали три произведения, очень разные и все очень характерные для Рериха. Во-первых, «Граница царства». Это очень интересная притча про безграничность развития человеческого духа, она решена в русском стиле. Вторая вещь, "Гримр викинг", довольно известная сказка-притча, любимая Рерихом варяжская, викинговская тема. Это в скандинавском стиле решенный сюжет. И последняя сказка «Давасари Абунту» — индийский сюжет на основе подлинных индийских сказаний и легенд про женщину-отшельницу Девасари Абунту. Балетмейстер Мария Калажвари. Партию Девасари исполняет прекрасная, неподражаемая балерина Олеся Гапиенко, которая очень тонко, трепетно играет странную женщину, которая живет очень глубокой внутренней жизнью. Петь нам помогают выпускницы училища им.и Мусоргского, которые выступают и как актрисы.

Режиссером проекта вновь выступила Марина Ордина, уже хорошо знакомая зрителям по музейной постановке пьесы Н. К. Рериха «Милосердие» (2017). Музыкальное сопровождение создано выдающимся петербургским композитором Сергеем Патраманским, сценическое оформление принадлежит опытнейшему художнику-постановщику Наталье Зубович.

Балетмейстер новой постановки – Мария Коложвари. Анимация – София Бедулина.

Роли исполняют:

Олег Крамарь (актер клоун мим театра «Мимигранты»), Илья Львов (актёр театра и кино, артист оригинальных жанров), Александр Ордин (актер театра и кино, руководитель клуба артистического фехтования)

Царевич – Иоанна Зубенко (студентка Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова (гусли), лауреат международных и всероссийских конкурсов)

Гримр –Константин Хасанов, ведущий актер государственного драматического театра на Васильевском острове

Девассари – Олеся Гапиенко, артистка балета, лауреат международных конкурсов, преподаватель Школы Классического балета им. Н.А. Долгушина

Вокал: Валерия Быстрова, Виктория Нефедова, Виктория Павлова (выпускницы музыкального училища им. М.П. Мусоргского).

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