Выставка Лидии Тимошенко «Юность эпохи»

27 июня в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков открывается ретроспективная выставка выдающегося художника советской эпохи — Лидии Тимошенко. Она была членом общества «Круг» вместе с молодыми и начинающими художниками А. Самохваловым и А. Ведерниковым, а ее иллюстрации к «Евгению Онегину» хранятся в Третьяковской галерее. Специально для этой полномасштабной выставки мы везем её работы из собрания наследников художницы из Москвы, для того чтобы представить ее творчество петербургскому зрителю, ведь Лидия Яковлевна родилась в 1903 году в Петербурге.

В экспозиции, посвященной 120-летию со дня рождения мастера, представлено более 200 работ - как живописные полотна, так и произведения станковой и печатной графики, демонстрирующие не только разные периоды искусства художника с середины 20-х до конца 60-х годов прошлого века, но и раскрывает перед нами яркого, искреннего человека, автора незаурядного дарования, с неповторимой творческой индивидуальностью.

Главной темой искусства Тимошенко 1930-х годов стала тема детства и юношества, раскрывающая в полной мере концепцию советского романтизма. Пленительную серию картин, воспевающих молодость, можно считать одной из вершин творчества Лидии Тимошенко. Художник с большой чуткостью и материнским вниманием наблюдает за детьми и подростками, беззаботно отдыхающими, купающимися, играющими, танцующими, увлеченно занимающимися своими делами. Детские образы Тимошенко правдивы и естественны, лучезарны и светлы. Они пребывают в полной гармонии с природой, ладно и дружно живут друг с другом. Простые обыденные мотивы у Лидии Яковлевны превращаются в поэтические оды радости.

Драматические события личной жизни, трагедия войны, тяжелейшие годы, проведенные в эвакуации в Сибири и Средней Азии, не могли не сказаться на мировоззрении, и, как следствие, на искусстве Лидии Тимошенко. Кажется, что ощущение легкости бытия, звучащее так ярко и звонко в ее творчестве 30-х годов, совершенно ускользает из ее искусства в послевоенные годы. Усиливается драматизм, нарастает напряжение, а прежнее безудержное ликование души сменяется вдумчивой, меланхолической созерцательностью. Решительно изменяется репертуар мотивов и тем. В период 40-х – 60-х годов одним из основных жанров Лидии Тимошенко становится портрет. Художник пишет целую серию живописных портретов современников, дорогих для нее людей, выполненных с удивительной психологической проникновенностью.

Особое место в творчестве Лидии Тимошенко занимает пейзаж. Уже в ранних молчаливых, безлюдных картинах проявляется зачарованность художника природой. В работах конца 50-х годов все чаще фигурирует мотив бескрайней равнины и уходящей вдаль дороги.

В 50-е годы Лидия Тимошенко обращается к теме труда и создает целый ряд образов, которые воплощают в себе идеал человека-созидателя. Художник пишет внутреннее пространство фабричного цеха, работниц крупным планом, в их типичных, незамысловатых движениях. В торжестве простоты и безыскусственности бьется пульс самой жизни.

Графические листы Лидии Яковлевны 1930-х годов, выполненные тушью, поражают умением художника одним росчерком пера, порой всего несколькими скорыми линиями очень точно и ясно передать характер моделей, ухватить главное — будь то детская непосредственность и неусидчивость, окрыленная романтическая юность или обретенная с годами спокойная мудрость.

На протяжении двадцати лет (1951–1958, 1960–1967) Тимошенко работает над масштабным проектом — созданием цикла иллюстраций к роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Работа, в которую она вложила всю свою душу, стала еще одной вершиной творчества мастера. Сделанные со знанием эпохи, с глубоким прочтением литературного материала, иллюстрации Тимошенко — пожалуй, самая лучшая художественная интерпретация текста Пушкина.

Выставка в Музее искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков, раскрывающая в полной мере творческие поиски Лидии Тимошенко с самых первых шагов в искусстве до произведений последних лет, — это светлое и очень мудрое послание о жизни.

Вернисаж состоится 26 июня в 18.00 в Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков