В Петербурге откроют памятник кинорежиссеру Сергею Соловьёву

В понедельник, 23 сентября, в 12-00 в южной части Овсянниковского сада (вход с улицы Бакунина) состоится открытие Именной скамьи памяти выдающегося режиссера Сергея Александровича Соловьева.

Идея установки принадлежит петербургским краеведам Евгению Германовичу Овечкину и Юрию Исааковичу Вульфу. Их инициативу подхватили культурные деятели Петербурга и Москвы. Благодаря общим усилиям большого количества людей этот проект воплотился в реальность. Сергей Александрович Соловьев все свои школьные и юношеские годы провел в Петербурге. Дом, в котором он жил со своими родителями располагается в непосредственной близости от того места, где будет установлена Скамья.

С Петербургом у Сергея Александровича во многом связана и его творческая деятельность. Фильм «Асса» появился на свет, благодаря яркой художественной субкультуре нашего города. А о роли Петербурга и Ленинграда сам Соловьев много, с любовью и интересом рассказывал в мемуарах и цикле телевизионных передач на канале Культура под названием «Те, с которыми я…». На протяжении всей своей жизни Сергей Александрович поддерживал дружеские отношения с большим количеством петербуржцев. Среди них одноклассник Соловьева Лев Додин, кинооператор Сергей Астахов, актриса Алиса Фрейндлих, фотограф Валерий Плотников, музыканты Борис Гребенщиков и Сергей Курёхин, а также множество других – известных, гениальных, талантливых, обычных, простых и сложных людей.

Авторам идеи очень хотелось отойти от идеи монументального памятника, а наоборот сделать что-то очень простое, уютное и человечное. И в этом смысле бронзовая скамейка, с небрежно наброшенной на ее край кепкой, одновременно слегка хулиганская и удобная, предназначенная не для того, чтобы ей любоваться, а для того, чтобы на ней отдыхать, кажется самым правильным выбором, чтобы увековечить память доброго, умного и веселого человека, режиссера, рассказчика Сергея Соловьева. Сделал Именную скамью Соловьева петербургский скульптор Александр Позин.

Приглашаем всех на открытие скамейки, которое не хочется называть торжественным или официальным. Просто приходите – без пиджаков и лишнего пафоса. Мы будем рады всем. Посидим и вспомним Сергея Александровича. Асса!