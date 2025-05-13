Выставка «МАСТЕРСКАЯ – ЛЕНИНГРАД»

15 мая, в 17:00, в Галерее «Общество поощрения художеств», расположенной по адресу: ул. Шпалерная, д. 35, состоится открытие выставки «МАСТЕРСКАЯ – ЛЕНИНГРАД». Экспозиция посвящена творчеству Ефима Падвы, выдающегося мастера лирического пейзажа и яркого представителя ленинградской школы живописи, члена Санкт-Петербургского Союза художников (ранее, до 1992 года – Ленинградского). Проект организован в честь 110-летия со дня рождения художника. Значительная часть работ Ефима Падвы в настоящее время находится в частных коллекциях за рубежом, что делает эту выставку уникальной возможностью для петербургской публики вновь увидеть его произведения в родном городе. На выставке представлено около сорока живописных работ из частной коллекции, находящейся на территории России, многие из которых будут показаны впервые.

Жизненный путь Ефима Давыдовича Падвы к искусству был тернист. Рано потеряв родителей, в возрасте 15 лет он оказался в Ленинграде. Получал образование в школе ФЗУ при заводе имени Карла Маркса. В 1937 году поступил в художественное училище при ИЗОРАМе, но был призван в Красную Армию с третьего курса. Во время Великой Отечественной войны принимал участие в боях на Волховском фронте. После демобилизации вернулся в Ленинград, где начал сотрудничать с Ленинградским товариществом ИЗО и ленинградским отделением Художественного фонда РСФСР. С начала 1950-х годов регулярно участвовал в выставках, перенимая опыт у известных художников, таких как Я.С. Николаев, В.Ф. Загонек, В.Н. Прошкин, Ю.С. Подляский. Особое внимание уделял работе с натуры, предпочитая жанр городского пейзажа.

На выставке представлены работы преимущественно 1970-1980-х годов, а также более ранние произведения. Зрители смогут увидеть узнаваемые виды Ленинграда: набережные Невы, Дворцовую площадь, Петропавловскую крепость, а также тихие уголки Петроградской стороны и Васильевского острова. Художник часто возвращался к одним и тем же мотивам, находя новые ракурсы и перспективы. Его стиль отличается поэтичностью, ритмичной упорядоченностью, гармонией между природой и архитектурой, а также деликатностью цветовой палитры. В произведениях Падвы отсутствует пафос, а на первый план выходит личное восприятие городской среды.

В 1990-е годы Ефим Падва эмигрировал в Израиль. Последняя персональная выставка художника в Санкт-Петербурге состоялась в 1981 году в Доме дружбы и мира с народами зарубежных стран. До этого его работы экспонировались в ЛОСХе и в кинотеатре «Ленинград». Нынешняя выставка призвана возродить интерес к творчеству этого талантливого художника.

Выставка продлится до 10 июня 2025 года.