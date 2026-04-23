Выставка Льва Дутова «Взгляд. Путь. Образ»

Выставка Льва Дутова «Взгляд. Путь. Образ»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
АРТМУЗА
В Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка петербургского художника Льва Дутова «Взгляд. Путь. Образ»

Выставка занимает три галереи 3 этажа! Масштабный проект художника «Взгляд. Путь. Образ».

Что есть картина? Окно в иную реальность — или жёсткая материальность холста, пленённая краской? Лев Дутов не даёт ответов, он провоцирует взгляд зрителя на игру с границами восприятия.

Его полотна — не рассказ, а сборка объектов, где каждый предмет обретает самостоятельную жизнь: натюрморт сплетается с портретом, а реализм становится инструментом деконструкции. Вещь — не деталь сюжета, а самодостаточный образ-знак, чей смысл рождается из формы, текстуры, игры света.

«Взгляд. Путь. Образ» — это переплетение отражений: впечатления художника, фиксирующие мир в его грубой вещественности; путь кисти, превращающий плоскость в объём, а обыденность — в загадку; образ, освобождённый от истории, но привязанный к материи.
Лев Дутов разрушает иллюзию глубины, напоминая: картина — это всегда поверхность. Но именно на этой поверхности он выстраивает свой язык — язык вещей, которые говорят без слов. Здесь яблоко может быть тяжелее горы, а тень — весомее предмета.

Экспозиция выставки способна перекодировать реальность через призму постмодернистского сомнения: где граница между предметом и его образом? Где заканчивается вещь и начинается искусство? Ответы спрятаны в мазках, цветах, композициях — но ищите их в  обственном восприятии. «Взгляд. Путь. Образ» — позвольте вещам заговорить с вами на языке живописи.

Отдельное, неожиданное пространство занимает «Переосмысление» художника устоявшихся образов. Размышление о вечных духовных истинах через призму современного художественного языка. В центре внимания — переосмысление религиозной живописи и библейских тем: художник не копирует традиции, а вступает с ними в живой диалог, раскрывая их актуальность для сегодняшнего дня. В экспозиции представлены полотна разных лет, объединённые интересом к библейским сюжетам и христианской символике, Лев Дутов не иллюстрирует тексты Писания — он исследует их экзистенциальное измерение. Классические сюжеты проецируются на реалии XXI века, заставляя зрителя увидеть в них отражение собственных поисков смысла.

Работы Льва Дутова ставят вопросы, побуждая зрителя к внутреннему  диалогу. Переосмысляя библейские темы, художник показывает, что их суть вне времени: истории о вере, любви и жертве продолжают звучать в ритме современной жизни. Эта часть масштабной экспозиции выставки «Взгляд. Путь. Образ». — приглашение всмотреться и услышать эхо вечного в сегодняшнем дне.

23 апреля - 23 июня 2026 года.

Вернисаж: 23 апреля в 19:00
Вход свободный
Галереи «Течение» и «Мастерская художника», «Улица Малевича», 3 этаж. Живопись.

Музей современного искусства АРТМУЗА.. 13 линия В. О., дом 70.

