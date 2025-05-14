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Питерец.ру » Культура » Выставка «Суворов. Путь в бессмертие»

Выставка «Суворов. Путь в бессмертие»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
myhistorypark.ru
Легенда, не знающая поражений: в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» открывается выставка "Суворов. Путь в бессмертие"

14 мая 2025 года, в 17:00, в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» состоится открытие экспозиции «Суворов. Путь в бессмертие». Выставка посвящена 225-летию со дня кончины выдающегося русского полководца, Александра Васильевича Суворова. Экспонаты для выставки предоставлены Государственным мемориальным музеем А. В. Суворова.

2025 год ознаменован не только 225-й годовщиной смерти Суворова, но и 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, что делает выставку особенно значимой для отечественной истории.

Александр Васильевич Суворов, прославленный военачальник, провел более 60 сражений и не потерпел ни одного поражения. Посетителям выставки предоставляется возможность составить собственное представление об этой выдающейся личности.

На выставке представлены уникальные исторические артефакты, включая личные вещи полководца. Вниманию посетителей будут представлены предметы обмундирования кавалеров ордена Суворова, переданные музею в 1961-1962 годах, а также комплект формы воспитанника Ленинградского Суворовского училища, поступивший в музей в 1963 году. Нумизматическая коллекция, посвященная суворовским победам, займет отдельное место в экспозиции.

На выставке будут представлены копии орденов, которыми Суворов был награжден при жизни, а также посмертная маска полководца, выполненная с оригинала скульптора М. И. Козловского.

Суворовский образ остается актуальным и вдохновляет на защиту Родины в сложные времена.

Выставка размещена на галерее третьего этажа и будет открыта для посещения до 6 июля.

Вход на выставку свободный.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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