В Петербурге Дом купца Петра Сальникова признали региональным памятником

Дом П. А. Сальникова (Лиговский пр., 135, лит. А) получил статус объекта культурного наследия регионального значения, что подтверждено распоряжением КГИОП.

Район Лиговки сформировался к началу XIX века как жилая зона с разнообразной инфраструктурой, включавшей малые жилые дома, дворы для извозчиков, трактиры, гостиницы и многочисленные торговые и ремесленные заведения.

В середине XIX века рассматриваемый земельный участок принадлежал Телятникову, а в 1858 году перешел во владение купеческой жены Марии Александровны Тырановой. На тот момент на участке находился двухэтажный каменный лицевой дом и деревянные постройки. В том же году был разработан проект реконструкции лицевого дома, а в 1863 году к нему добавился двухэтажный дворовый флигель.

К 1868 году участок принадлежал петербургской мещанке, вдове Прасковье Федоровне Меркуловой и М. А. Тырановой. В период с 1865 по 1875 год здесь функционировало питейное заведение Фомы Серафимовича Доронина.

В 1870-е годы пожар уничтожил деревянные постройки. К 1880 году на месте уничтоженных деревянных строений были возведены новые каменные постройки, включая дом по Воронежской улице и каменные конюшни.

В 1888 году владение перешло к детям М. А. Тырановой: Марии, Александре и Николаю Васильевичам. После смерти Николая Васильевича в 1901 году, сестры управляли имуществом до 1903 года, когда продали его петербургскому купцу Петру Абрамовичу Сальникову.

При Сальникове были проведены значительные перестройки: в 1903 году двухэтажный дом по Воронежской улице был надстроен до четырех этажей. В 1904 году по проекту техника-строителя Демьяна Фомичёва был возведен пятиэтажный доходный дом в стиле модерн с пятиэтажными флигелями по обеим сторонам двора. Фасад здания украшен керамическим кирпичом, львиными масками, орнаментальными сандриками, филёнками с маскаронами, медальонами и барельефом с египетскими мотивами. В 1912 году был достроен дворовый флигель.

В начале XX века в доме проживал известный журналист Иван Андреевич Баталин. На первом этаже располагались аптекарский магазин Иосифа Павловича Неймана, слесарно-механическая мастерская Василия Ивановича Орешкина, чайная Василия Ивановича Смирнова, экипажно-кузнечная мастерская Константина Константиновича Хрякова, извоз Ивана Егоровича Щенникова и торговля водопроводными принадлежностями Веры Петровны Чубановой.

После 1917 года дом был национализирован, в нем были устроены жилые квартиры и магазины. В настоящее время здание продолжает функционировать как многоквартирный жилой дом.