ента новостей

15:05
В Петербурге Дом купца Петра Сальникова признали региональным памятником
15:00
В Смольном наградили выдающихся петербуржцев
14:53
На трассе А-181 «Скандинавия» введут реверсивное движение
14:13
Выставка «Спектр синего шума»
13:10
В Петербурге Северное проектно-конструкторское бюро наградили Орденом Александра Невского
13:03
В Петербурге иномарка сбила пешехода и упала в Обводный канал
11:37
В центре Петербурга задержали юношу за граффити на стене дома
11:32
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионера с Южного шоссе
11:24
В Петербурге задержали курьера мошенников, лишивших пенсионерку 4 млн рублей
11:19
В Петербурге задаржаои дропа из Сертолово, за обман пенсионерки с улицы Лени Голикова
11:07
В Калининском районе задержали иностранца с мефедроном
11:01
В Петербурге поймали распространителя «синтетики»
16:33
На КАД между вантовым мостом и развязкой с Софийской улицей перекроют две полосы движения
10:54
Выставка работ Эрте в Санкт-Петербурге
10:51
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
10:46
В Сланцах задержали рецидивиста, причастного к смертельной поножовщине
10:36
В Петербурге задержали жителя Мурино, забравшего для мошенников деньги у пенсионерки
10:31
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку под легендой о ДТП с родственницей
10:26
В Петербурге задержан 18-летний "дроп" за обман пенсионерки с улицы Орбели
15:59
Главу Московского района наградили Почётным знаком «За заслуги перед Санкт‑Петербургом»
15:54
В Петербурге стартовал сезон фонтанов
15:33
Съезд с КАД на Пулковское шоссе полностью перекроют
15:25
Ладожский мост не будут разводить до 4 мая
15:20
В Петербурге в ДТП с участием двух трамваем пострадало шесть человек
12:09
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали 13 человек
11:03
На проспекте Ветеранов иномарка сбила 17-летнего школьника на электросамокате
10:57
В Петербурге 16-летняя девушка молотком разбила припаркованные автомобили
10:50
В центре Петербурга задаржали участников драки со стрельбой на Владимирском проспекте
10:43
В Петербурге задержали мужчину после стрельбы в дорожном конфликте
10:36
В Приморском районе пьяный дебошир устроил погром и поджог в торговом павильоне
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
В Петербурге Дом купца Петра Сальникова признали региональным памятником

В Петербурге Дом купца Петра Сальникова признали региональным памятником

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Дом купца Петра Сальникова на Лиговском проспекте обрёл статус регионального памятника

Дом П. А. Сальникова (Лиговский пр., 135, лит. А) получил статус объекта культурного наследия регионального значения, что подтверждено распоряжением КГИОП.

Район Лиговки сформировался к началу XIX века как жилая зона с разнообразной инфраструктурой, включавшей малые жилые дома, дворы для извозчиков, трактиры, гостиницы и многочисленные торговые и ремесленные заведения.

В середине XIX века рассматриваемый земельный участок принадлежал Телятникову, а в 1858 году перешел во владение купеческой жены Марии Александровны Тырановой. На тот момент на участке находился двухэтажный каменный лицевой дом и деревянные постройки. В том же году был разработан проект реконструкции лицевого дома, а в 1863 году к нему добавился двухэтажный дворовый флигель.

К 1868 году участок принадлежал петербургской мещанке, вдове Прасковье Федоровне Меркуловой и М. А. Тырановой. В период с 1865 по 1875 год здесь функционировало питейное заведение Фомы Серафимовича Доронина.

В 1870-е годы пожар уничтожил деревянные постройки. К 1880 году на месте уничтоженных деревянных строений были возведены новые каменные постройки, включая дом по Воронежской улице и каменные конюшни.

В 1888 году владение перешло к детям М. А. Тырановой: Марии, Александре и Николаю Васильевичам. После смерти Николая Васильевича в 1901 году, сестры управляли имуществом до 1903 года, когда продали его петербургскому купцу Петру Абрамовичу Сальникову.

При Сальникове были проведены значительные перестройки: в 1903 году двухэтажный дом по Воронежской улице был надстроен до четырех этажей. В 1904 году по проекту техника-строителя Демьяна Фомичёва был возведен пятиэтажный доходный дом в стиле модерн с пятиэтажными флигелями по обеим сторонам двора. Фасад здания украшен керамическим кирпичом, львиными масками, орнаментальными сандриками, филёнками с маскаронами, медальонами и барельефом с египетскими мотивами. В 1912 году был достроен дворовый флигель.

В начале XX века в доме проживал известный журналист Иван Андреевич Баталин. На первом этаже располагались аптекарский магазин Иосифа Павловича Неймана, слесарно-механическая мастерская Василия Ивановича Орешкина, чайная Василия Ивановича Смирнова, экипажно-кузнечная мастерская Константина Константиновича Хрякова, извоз Ивана Егоровича Щенникова и торговля водопроводными принадлежностями Веры Петровны Чубановой.

После 1917 года дом был национализирован, в нем были устроены жилые квартиры и магазины. В настоящее время здание продолжает функционировать как многоквартирный жилой дом.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:03
В Петербурге иномарка сбила пешехода и упала в Обводный канал
20-04-2026, 15:20
В Петербурге в ДТП с участием двух трамваем пострадало шесть человек
20-04-2026, 12:09
В Ленобласти в массовом ДТП пострадали 13 человек
20-04-2026, 11:03
На проспекте Ветеранов иномарка сбила 17-летнего школьника на электросамокате
Наверх