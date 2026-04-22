Выставка «Спектр синего шума»

Молодой мексиканский художник Нестор Хименес поднимает острые социальные вопросы, рассматривая жизнь города как сложную систему взаимосвязей. Его визуальный язык опирается на традиции мексиканской монументальной живописи — мурализма, но переосмысляет их в контексте сегодняшних политических и урбанистических реалий. В представленных на выставке работах преобладают формы, близкие необруталистской архитектуре, и палитра, по преимуществу ограниченная оттенками синей охры. Здания выглядят антропоморфными, словно наделенными телесностью. Их стены изгибаются, башни кренятся, фасады превращаются в фигуры, создавая образ города, способного наблюдать, помнить и реагировать на происходящее. Городской ландшафт обретает черты разумного существа и становится свидетелем политической истории и социальных потрясений.

Творчество Хименеса предметно, но всегда основано на определенных идеях. Сам он описывает это так: «Для меня живопись — это результат концептуального упражнения на тему сложных общественных явлений, порождающего целый ряд смыслов. Важен не только предмет, но и среда, в которой он существует». Бетон, старые доски и строительный мусор, подобранный в районах массовой жилой застройки на окраинах Мехико, в буквальном смысле служат основой его полотен — физической и символической. Эти материалы как бы несут на себе груз идеологических и социальных амбиций и повествуют о простых людях с их бытовой неустроенностью, тяжелым трудом и мечтой о более справедливом обществе.

Даты проведения выставки: 25 апреля 2026 — 23 августа 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург