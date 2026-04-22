Питерец.ру » Культура » Выставка «Спектр синего шума»

Выставка «Спектр синего шума»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку мексиканского художника Нестора Хименеса

Молодой мексиканский художник Нестор Хименес поднимает острые социальные вопросы, рассматривая жизнь города как сложную систему взаимосвязей. Его визуальный язык опирается на традиции мексиканской монументальной живописи — мурализма, но переосмысляет их в контексте сегодняшних политических и урбанистических реалий. В представленных на выставке работах преобладают формы, близкие необруталистской архитектуре, и палитра, по преимуществу ограниченная оттенками синей охры. Здания выглядят антропоморфными, словно наделенными телесностью. Их стены изгибаются, башни кренятся, фасады превращаются в фигуры, создавая образ города, способного наблюдать, помнить и реагировать на происходящее. Городской ландшафт обретает черты разумного существа и становится свидетелем политической истории и социальных потрясений.

Творчество Хименеса предметно, но всегда основано на определенных идеях. Сам он описывает это так: «Для меня живопись — это результат концептуального упражнения на тему сложных общественных явлений, порождающего целый ряд смыслов. Важен не только предмет, но и среда, в которой он существует». Бетон, старые доски и строительный мусор, подобранный в районах массовой жилой застройки на окраинах Мехико, в буквальном смысле служат основой его полотен — физической и символической. Эти материалы как бы несут на себе груз идеологических и социальных амбиций и повествуют о простых людях с их бытовой неустроенностью, тяжелым трудом и мечтой о более справедливом обществе.

Даты проведения выставки: 25 апреля 2026 — 23 августа 2026

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

