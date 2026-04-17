1 мая в Малом зале филармонии (Невский пр, д. 30) состоится грандиозный концерт «Необыкновенные инструменты» в исполнении ансамбля «Impulse Percussion».

Ансамбль «Impulse Percussion», представит публике необычную аранжировку популярных классических произведений с использованием мелодических ударных инструментов и шумовых эффектов, позволит погрузиться в эпоху барокко и рококо, ренессанса и романтизма, прочувствовать неповторимую эстетику и в то же время насладится невероятным сочетанием классической музыки с удивительными тембрами маримбы, вибрафона, ксилофона, колокольчиков и других редких и необычных инструментов.

Музыканты «Impulse Percussion» предложат зрителям хиты мировой классики, вы услышите произведения таких композиторов, как: Бизе, Штраус,Бах, Вивальди, Римский – Корсаков, Андерсон и многих других. В основе концепции концерта лежит желание познакомить заинтересованного слушателя со всеми видами необыкновенных инструментов, которые выдающиеся композиторы использовали для выражения своих музыкальных идей. Помимо уже знакомых продвинутому слушателю ксилофона, вибрафона, маримбы, колокольчиков, вы сможете услышать и польку для наковальни, и пьесу для печатной машинки, и концерт для большого барабана а также косу, магнитофонную ленту, стиральную доску и многие другие инструменты, которые позволяли великим композиторам воплотить в своих произведениях те или иные музыкальные образы. Артисты ансамбля вдохнут новую жизнь в наследие классиков, наполняя его энергией современных мелодий и ритмов. Каждое выступление «Impulse Percussion» – это перфоманс, шоу, музыкальный театр, который превращается в праздник для слушателей всех возрастов.

Участники ансамбля:

Алексей Чижик - вибрафон

Павел Чижик-ксилофон

Александр Смирнов -маримба

Тимур Федоров -маримба

Николай Рыжов- ударная установка

Иван Чернобаев -колокольчики

Антон Назарко -Ханг

Петр Гогитидзе - бас гитара

Ведущая концерта -Ирина Чижик

Начало в 15.00.