ента новостей

20:32
Выставка «Отражение небесного в земном»
20:27
В Петербурге наградили работников Фонда капитального ремонта
20:22
В Петербурге задержали группу автоподставщиков
19:53
В Петербурге создадут единый учебник по дошкольной педагогике для педвузов и колледжей
19:51
На развязке КАД с Колтушским шоссе на месяц перекроют две полосы
19:48
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!» в ТЮЗе
13:29
Открытие фестиваля культурной идентичности «Кругом – Петербург. Синхронизация»
12:08
В Петербурге состоялся гала-концерт XXVI фестиваля «Триумф джаза»
11:20
В Петербурге «Дом-мастерская М. К. Аникушина» признали региональным памятником
11:11
В Петербурге завершена первая в истории зимняя навигация
11:09
В Петербурге задержали пенсионера, хранившего в квартире наркотики
11:06
День воссоединения Крыма с Россией
10:54
В Ленобласти с поличным поймали курьера мошенников, явившегося за деньгами к пенсионерке
10:51
Полицейсике задержали дропа мошенников из Коммунара, за обман пенсионерки из Понтонного
10:48
В Петербурге водитель «Лэнд Ровера» распылил «перцовку» в результате дорожного конфликта
10:44
В Петербурге хулиган ножом разбил остановку общественного транспорта
20:21
В Петербурге пройдет Международный форум объединённых культур
15:37
Премьера спектакля "Про любовь" в театре-фестивале "Балтийский дом"
15:34
Депутат Госдумы Виталий Милонов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»
15:28
В Петербурге приступили к зачистке дворов после зимы
11:33
В Красногвардейском районе с 19 марта ограничат движение транспорта
10:51
В Петербурге при проектировании новых жилых комплексов будет учитываться создание парковочных мест для самокатов
10:42
В Петербурге задержали подростка, обеспечивавшего работу сети «серых» СИМ-карт
10:38
В Буграх мужчине выстрелили в лицо из аэрозольного пистолета
10:34
В центре Петербурга задержали рецидивиста, обокравшего соседку по коммуналке
10:31
В Петербурге задержали рецидивиста, подозреваемого в краже украшений из магазина на Московском проспекте
19:48
В Петербурге начал работать информационный портал о перепланировках
19:45
В Петербурге состоялась презентация книги «Скорая помощь в блокированном Ленинграде»
19:38
На Загородном проспекте в ДТП пострадали трое пешеходов
16:49
В Стрельне иномарка врезалась в бетонный забор: пассажирка умерла в больнице
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Отражение небесного в земном»

Выставка «Отражение небесного в земном»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ЗакС
В Мариинском дворце открылась выставка «Отражение небесного в земном» с работами российских и абхазских художников

В Санкт-Петербурге, в стенах парламента, состоялось торжественное открытие выставки под названием «Отражение небесного в земном». Данная выставка объединила в себе произведения искусства как российских, так и абхазских художников, что подчеркивает межкультурные связи и художественные традиции двух регионов. В церемонии открытия принимали участие видные фигуры, такие как Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Романов, а также настоятель Каманского монастыря Святителя Иоанна Златоуста, игумен Игнатий. Кроме того, на мероприятии присутствовали депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, представители культурной и художественной общественности, а также сотрудники Консульства Республики Абхазия, расположенного в северной столице России.

Александр Бельский, выступая перед собравшимися, вспомнил о своей поездке в Абхазию, которая состоялась в прошлом году. Он отметил, что именно игумен Игнатий принимал его и его делегацию в Каманском монастыре. В ходе их беседы они много говорили о взаимосвязях между Санкт-Петербургом и Абхазией, подчеркивая, что одной из важнейших связей является духовная. Бельский выразил свою радость по поводу того, что выставка была размещена в Мариинском дворце, и отметил, что это событие является важным шагом в укреплении взаимодействия между двумя регионами.

Экспозиция включает в себя работы художников, которые посвящены древним христианским святыням, сохранившимся и восстановленным, находящимся в коллекции Каманского монастыря. Игумен Игнатий, в свою очередь, подчеркнул, что они очень рады своим духовным и историческим связям с Россией. Он напомнил, что маленькая Абхазия в свое время самостоятельно приняла подданство России, когда это было необходимо для народа и для самой России. Выставка, по его словам, объединяет народы двух стран в настоящем времени.

На представленных полотнах можно увидеть храмы и монастыри Абхазии, начиная от древних руин и заканчивая вновь возрожденными обителями. Также выставлены портреты монашествующих, игуменов и иноков, что позволяет зрителям глубже понять духовную жизнь и культурное наследие региона. Михаил Романов, в свою очередь, отметил, что открытие выставки в дни Великого поста имеет особое значение. Он подчеркнул, что на протяжении всей истории люди обращались к вере, и уверен, что данная экспозиция станет новым импульсом для укрепления дружбы между народами.

Выставка «Отражение небесного в земном» уже успела побывать в Москве и Пскове, где ее посетили тысячи зрителей, что свидетельствует о большом интересе к теме и представленным произведениям искусства. В Мариинском дворце выставка будет доступна для просмотра до 27 марта, что дает возможность всем желающим ознакомиться с уникальными работами и погрузиться в атмосферу духовности и культуры, которую она олицетворяет.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

