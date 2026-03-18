Выставка «Отражение небесного в земном»

В Санкт-Петербурге, в стенах парламента, состоялось торжественное открытие выставки под названием «Отражение небесного в земном». Данная выставка объединила в себе произведения искусства как российских, так и абхазских художников, что подчеркивает межкультурные связи и художественные традиции двух регионов. В церемонии открытия принимали участие видные фигуры, такие как Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, депутат Государственной Думы Российской Федерации Михаил Романов, а также настоятель Каманского монастыря Святителя Иоанна Златоуста, игумен Игнатий. Кроме того, на мероприятии присутствовали депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, представители культурной и художественной общественности, а также сотрудники Консульства Республики Абхазия, расположенного в северной столице России.

Александр Бельский, выступая перед собравшимися, вспомнил о своей поездке в Абхазию, которая состоялась в прошлом году. Он отметил, что именно игумен Игнатий принимал его и его делегацию в Каманском монастыре. В ходе их беседы они много говорили о взаимосвязях между Санкт-Петербургом и Абхазией, подчеркивая, что одной из важнейших связей является духовная. Бельский выразил свою радость по поводу того, что выставка была размещена в Мариинском дворце, и отметил, что это событие является важным шагом в укреплении взаимодействия между двумя регионами.

Экспозиция включает в себя работы художников, которые посвящены древним христианским святыням, сохранившимся и восстановленным, находящимся в коллекции Каманского монастыря. Игумен Игнатий, в свою очередь, подчеркнул, что они очень рады своим духовным и историческим связям с Россией. Он напомнил, что маленькая Абхазия в свое время самостоятельно приняла подданство России, когда это было необходимо для народа и для самой России. Выставка, по его словам, объединяет народы двух стран в настоящем времени.

На представленных полотнах можно увидеть храмы и монастыри Абхазии, начиная от древних руин и заканчивая вновь возрожденными обителями. Также выставлены портреты монашествующих, игуменов и иноков, что позволяет зрителям глубже понять духовную жизнь и культурное наследие региона. Михаил Романов, в свою очередь, отметил, что открытие выставки в дни Великого поста имеет особое значение. Он подчеркнул, что на протяжении всей истории люди обращались к вере, и уверен, что данная экспозиция станет новым импульсом для укрепления дружбы между народами.

Выставка «Отражение небесного в земном» уже успела побывать в Москве и Пскове, где ее посетили тысячи зрителей, что свидетельствует о большом интересе к теме и представленным произведениям искусства. В Мариинском дворце выставка будет доступна для просмотра до 27 марта, что дает возможность всем желающим ознакомиться с уникальными работами и погрузиться в атмосферу духовности и культуры, которую она олицетворяет.