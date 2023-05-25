Премьера спектакля «Сказка странствий» в театре «Карамболь»

25 июня, 1 и 2 июля 2023 г. на сцене ДК имени Ленсовета Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Карамболь» представляет спектакль «Сказка странствий» (музыкальная притча в двух действиях, по мотивам киносценария А. Митты, Ю. Дунского и В. Фрида) на музыку Альфреда Шнитке

Пьеса для театра – Александр и Евгений Митта

Стихи – Юлий Ким

Театр «Карамболь» готовит к выпуску премьерный спектакль – «Сказка странствий».

В 1983 году (40 лет назад) на экраны вышел одноименный художественный фильм-притча, который поставил мэтр российского кинематографа Александр Митта. Специально для театра «Карамболь», вместе со своим соавтором Евгением Миттой, , он создал пьесу для театральной версии «Сказки странствий». В спектакле будет звучать музыка Альфреда Шнитке, собранная из разных произведений композитора, в том числе – из одноименного фильма. Стихи к спектаклю создал автор текстов к песням в фильме – поэт Юлий Ким.

Сюжет

История о двух сиротах – брате и сестре (Май и Марта) начинается в Рождество. Завершается она более, чем через 10 лет, которые сестра ищет украденного в Рождество маленького брата, наделенного способностью чувствовать золото под землей. Множество приключений, случившихся с Мартой за долгие годы поиска – целая жизнь в долгих странствиях, встречах и испытаниях. Главное событие, произошедшее в период скитания Марты – это знакомство с ученым Орландо, который делает ряд открытий, основное из которых гласит: весь мир – единый организм, связанный неразрывными законами Природы, и, значит, все люди тоже связаны между собой и должны жить в дружбе и любви. Эпидемия чумы уносит жизнь Орландо, но его душа возрождается во взрослом Мае, найденном в конце концов Мартой. Мечту о полете над безысходностью и серостью, о которой когда-то Марте рассказал Орландо, воплотит в жизнь юноша Май, потерявший способность находить золото, но сумевший вместе с Мартой понять в жизни что-то главное.

Композитор – Альфред Шнитке

Пьеса - Александр и Евгений Митта

Стихи – Юлий Ким

Автор идеи проекта и музыкальной редакции, музыкальный руководитель спектакля –

засл.деят. иск. России Ирина Брондз

Режиссер-постановщик – Дарья Борисова

Дирижер-постановщик – Сергей Хорьков

Художник-сценограф – нар. худ. России Вячеслав Окунев

Художник по костюмам – Яна Глушанок

Хореограф-постановщик – Анатолий Войнов

Художник по свету – Евгений Ганзбург

Видеохудожник – Виктория Злотникова



ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ состоится 25 июня, 1 и 2 июля 2023 года в 19-00 на сцене ДК имени Ленсовета по адресу: Каменноостровский проспект, 42

Возрастная категория 12+

Художественный руководитель театра - заслуженный деятель искусств России Ирина Брондз

Справка

Первые спектакли театра «Карамболь» состоялись в 1990 г., а в 1996 году театр получил статус «государственное учреждение культуры» (распоряжение №584-р от 28 мая 1996 г. подписал первый заместитель мэра Санкт-Петербурга А.А.Собчака В.В.Путин).

«Карамболь» – неоднократный Лауреат Национальной театральной Премии «Золотая Маска», Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», Национальной музыкальной премии «Музыкальное сердце театра», многократный Лауреат фестиваля «Театры Санкт-Петербурга – детям», член Международной Ассоциации музыкальных театров (АМТ).

Художественный руководитель и директор театра – Ирина Дмитриевна Брондз – заслуженный деятель искусств России, дважды лауреат Национальной музыкальной премии «Музыкальное сердце театра», композитор и автор музыки многих спектаклей театра. В разные годы с театром работали такие авторы, как Мишель Легран, Эндрю Ллойд Уэббер, Максим Дунаевский, Алексей Рыбников, Александр Зацепин, Сергей Никитин, Юрий Энтин, Илья Резник и другие.

В творческом коллективе театра – актерская труппа, штатный оркестр, балет и детская актерская группа. Объединение профессиональных и юных артистов, «живая музыка» отличают деятельность театра «Карамболь». Спектакли театра предназначены для детей от 3 до 16 лет и для взрослых.