Концерт «В вихре русского вальса» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа

22 февраля в Фельдмаршальском зале Эрмитажа, расположенном по адресу Дворцовая набережная, 38, состоится незабываемый концерт под названием «В вихре русского вальса». Эта музыкальная программа погрузит слушателей в мир изысканных мелодий и завораживающих ритмов, которые не оставят равнодушными ни одного ценителя искусства. Вальс — это не просто танец, это целая эпоха, олицетворяющая легкость, грацию и красоту. Он всегда ассоциируется с праздником, ведь его характерные черты — лиризм, изящество, элегантность и блеск — встречаются в произведениях многих великих композиторов.

Когда-то вальс стремительно завоевал популярность в Европе, а затем распространился по всему миру, став символом романтики и утонченности. В творчестве русских композиторов вальс прошел удивительный путь, начиная от любительского исполнения в домашних условиях и заканчивая поэтически обогащенными симфоническими произведениями, которые восхищают своей глубиной и красотой.

На предстоящем концерте в Фельдмаршальском зале мы представим обширную концертную программу, в которой прозвучат мелодии вальсов, написанных величайшими и знаменитыми русскими композиторами. Эти музыкальные произведения создадут атмосферу настоящего праздника, наполняя зал волшебством и гармонией. Уникальное сочетание классической музыки, виртуозное исполнение Санкт-Петербургского симфонического оркестра «Impulse Orchestra», а также роскошь вечернего Эрмитажа и волшебная предновогодняя атмосфера сделают этот вечер поистине незабываемым.

Дирижером концерта выступит талантливая Виктория Добровольская, которая своими мастерством и энергией вдохнет жизнь в каждую ноту.

Начало концерта запланировано на 20:00, и мы приглашаем всех желающих насладиться этим великолепным музыкальным событием. Не упустите возможность стать частью этого уникального вечера, который подарит вам прекрасное настроение и незабываемые впечатления!