ента новостей

12:44
В Петербурге здание Охтинского низшего механико-технического училища признали региональным памятником
12:41
В Адмиралтейском и Приморском районах планируют ограничить движение транспорта
12:39
Беглов и Бельский поздравили ветеранов и блокадников
12:35
Александр Беглов и Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития Петербурга
09:41
В Петербурге задержали подростка, разгромившего остановочный павильон на проспекте Луначарского
09:36
Концерт «В вихре русского вальса» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
09:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Тамбасова
09:28
В Петербурге поймали пожилого "дропа", ставшего участником обмана пенсионерки с Петровского проспекта
13:23
В четырех районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
13:17
В Петербурге задержали "дропа" из Красноярского края, помогавшего обмануть пенсионерку из Пушкина
13:13
Беглов и Миллер обсудили проекты модернизации энергетического комплекса Петербурга
10:35
В Петербурге 16-летняя девушка распылила слезоточивый газ в салоне автобуса
10:26
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Серебристого бульвара
10:22
В Сестрорецке задержали подозреваемого в поджоге иномарки
10:19
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Большого Сампсониевского проспекта
10:14
В Петербурге задержаны вандалы, раскрасившие вагоны в трамвайном парке 
09:51
В торговом центре на севере Петербурга молодой человек погиб после конфликта с охраной
15:40
День освобождения поселка Мга от немецко-фашистских захватчиков
15:32
В Петербурге полицейские выявили коррупционное преступление в сфере подключения объектов к электроснабжению
15:01
В Петербурге начался капитальный ремонт набережной Адмиралтейского канала
14:54
В Петербурге бывший доходный дом дешёвых квартир Императорского человеколюбивого общества признали региональным памятником
14:51
В Петербурге бывшее здание ремесленного училища Русского технического общества признали региональным памятником
14:46
Выставка «Зоосад в годы блокады»
14:43
В Петербурге состоялось открытие новой сцены Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина
14:30
В Тосно мужчина с перцовым баллончиком напал на прохожую на улице Боярова
14:21
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
14:12
На трассе «Кола» при столкновении легковушки и бензовоза погибли два человека
14:05
В Петербурге у посетителя бара на Невском проспекте из кармана куртки похитили миллион рублей
14:01
В Петербурге задержали сочинца, за убийство мужчины в подвале дома на набережной реки Фонтанки
13:54
Кинопоказ документального фильма «Чудеса Ксении Блаженной»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Концерт «В вихре русского вальса» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа

Концерт «В вихре русского вальса» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
22 февраля Фельдмаршальский зал Эрмитажа (Дворцовая наб, 38) концерт «В вихре русского вальса»

22 февраля в Фельдмаршальском зале Эрмитажа, расположенном по адресу Дворцовая набережная, 38, состоится незабываемый концерт под названием «В вихре русского вальса». Эта музыкальная программа погрузит слушателей в мир изысканных мелодий и завораживающих ритмов, которые не оставят равнодушными ни одного ценителя искусства. Вальс — это не просто танец, это целая эпоха, олицетворяющая легкость, грацию и красоту. Он всегда ассоциируется с праздником, ведь его характерные черты — лиризм, изящество, элегантность и блеск — встречаются в произведениях многих великих композиторов.

Когда-то вальс стремительно завоевал популярность в Европе, а затем распространился по всему миру, став символом романтики и утонченности. В творчестве русских композиторов вальс прошел удивительный путь, начиная от любительского исполнения в домашних условиях и заканчивая поэтически обогащенными симфоническими произведениями, которые восхищают своей глубиной и красотой.

На предстоящем концерте в Фельдмаршальском зале мы представим обширную концертную программу, в которой прозвучат мелодии вальсов, написанных величайшими и знаменитыми русскими композиторами. Эти музыкальные произведения создадут атмосферу настоящего праздника, наполняя зал волшебством и гармонией. Уникальное сочетание классической музыки, виртуозное исполнение Санкт-Петербургского симфонического оркестра «Impulse Orchestra», а также роскошь вечернего Эрмитажа и волшебная предновогодняя атмосфера сделают этот вечер поистине незабываемым.

Дирижером концерта выступит талантливая Виктория Добровольская, которая своими мастерством и энергией вдохнет жизнь в каждую ноту.

Начало концерта запланировано на 20:00, и мы приглашаем всех желающих насладиться этим великолепным музыкальным событием. Не упустите возможность стать частью этого уникального вечера, который подарит вам прекрасное настроение и незабываемые впечатления!

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

24-11-2025, 15:28
Концерт «В вихре новогоднего вальса»
26-11-2025, 19:47
Концерт Штраус – гала в Эрмитаже
25-06-2025, 15:07
Эннио Морриконе и Нино Рота лучшее в исполнение «Impulse Orchestra»
16-01-2026, 10:30
Концерт Золотые хиты оркестра Поля Мориа в исполнении "Impulse orchestra"
3-01-2013, 08:51
Венский вальс будет звучать в праздничном Петербурге
17-07-2018, 10:56
Романтический и нежный концерт «В ритме вальса»

Происшествия на дорогах

21-01-2026, 14:21
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
21-01-2026, 14:12
На трассе «Кола» при столкновении легковушки и бензовоза погибли два человека
20-01-2026, 10:47
В Ропше иномарка насмерть сбила пешехода
19-01-2026, 15:57
В Ленобласти пассажирский автобус вылетел в кювет на подъезде к Усть-Луге
Наверх