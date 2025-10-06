Выставка «Живой Пушкин»

9-го октября почитатели искусства смогут посетить выставку "Живой Пушкин" в Музее В. В. Набокова СПбГУ. Организаторы обещают показать поэта с неожиданной стороны, взглянуть на его образ по-новому.

На открытии мероприятия запланирована встреча с Кириллом Дацуком, талантливым керамистом, чьи работы представлены в экспозиции, и Николаем Кононихиным, известным искусствоведом и специалистом по советскому искусству.

Организаторы выставки подчеркивают, что фигура Пушкина, которого Набоков считал эталоном интеллекта, продолжает служить источником вдохновения для современных творцов. Полная страстей, поединков, увлечений и колких шуток жизнь великого поэта нашла отражение в произведениях современных художников.

Посетители увидят работы, выполненные в разнообразных техниках: от рисунков тушью Александра Флоренского и офортов Валерия Мишина до топорописи Нестора Энгельке и керамических произведений Кирилла Дацука. Также будут представлены арт-объекты Дмитрия Саенко, портреты тушью Юлии Картошкиной и другие работы. Особое место займут редкие издания, в том числе книга Дмитрия Пригова, посвященная "Евгению Онегину", с иллюстрациями Александра Флоренского, а также книги с рисунками Юрия Купера, Бориса Заборова и Михаила Шемякина.

Открытие состоится 9 октября в 17:00 по адресу: Большая Морская, 47 (Музей В. В. Набокова СПбГУ).

Выставка будет открыта для посещения до 24 января 2026 года.