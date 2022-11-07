Депутаты и сотрудники ЗакС отправят на Донбасс более тысячи книг

Депутаты и сотрудники аппарата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга присоединились к всероссийской акции «Книги — Донбассу». В Информационно-просветительский центр в Мариинском дворце принесли 1040 изданий.

Среди произведений — русская и зарубежная классика, детская литература, специализированные издания, книги по истории, краеведению и работы современных авторов. Все они будут отправлены на освобожденные территории и займут своё место на полках школьных библиотек.

Председатель городского парламента Александр Бельский отметил, что Северная столица старается оказать Мариуполю всестороннюю поддержку, и книги — один из важных аспектов помощи региону.

— Гуманитарный груз — это не только продукты и медикаменты. Научно доказано, что книги помогают расслабиться, отдохнуть, снять стресс. Отправим из Петербурга в ЛДНР скорую литературную помощь. Здорово, что к детям и взрослым вернутся любимые произведения, — сказал спикер Законодательного Собрания.

Напомним, акция «Книги — Донбассу» стартовала этим летом по инициативе «Единой России» и при поддержке Министерства просвещения РФ. По данным на конец августа в ЛДНР передано свыше полумиллиона книг на русском языке, и сбор литературы продолжается по всей стране.