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В Петербурге открылась выставка архивных документов о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в Петербурге открылась выставка архивных документов о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны

В Санкт-Петербурге сегодня состоялось открытие значимой выставки, посвященной архивным документам, которые рассказывают о преступлениях нацистов против мирного населения Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Данная экспозиция приурочена к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, который отмечается 11 апреля. Выставка проходит в рамках масштабного проекта под названием «Без срока давности», который реализуется по указанию Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе открытия выставки подчеркнул, что мы должны бережно хранить память о миллионах невинных жертв, ставших жертвами фашизма. Он отметил, что преступления, совершенные нацистами и их пособниками на нашей земле, не подлежат забвению и не имеют срока давности. Немецко-фашистские захватчики не смогли сломить дух Ленинграда, однако вокруг этого непокоренного города были созданы многочисленные лагеря смерти, где страдали как взрослые, так и дети. В частности, в оккупированном Красном селе действовали такие лагеря, и губернатор сообщил, что по инициативе ветеранов в Красносельском районе планируется создать мемориал, посвященный памяти детей, замученных нацистами, которые не пережили ужасов оккупации.

Александр Беглов также добавил, что выставка содержит уникальные рассекреченные архивные документы, которые освещают трагедию мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. Он отметил, что в год, когда мы отмечаем 80-летие Великой Победы, проект «Без срока давности» приобретает особое значение. Впервые на этой выставке представлены архивные документы, которые свидетельствуют о зверствах нацистов и их пособников на оккупированных землях Ворошиловградской и Сталинской областей, ныне известных как территории Луганской и Донецкой народных республик. Губернатор подчеркнул, что ленинградцы, ныне петербуржцы, скорбят вместе со всей страной по невинным жертвам, и это является общей болью для всех.

Посетители выставки смогут увидеть документальные свидетельства геноцида советского народа, включая карательные операции, массовое уничтожение мирного населения, принудительные работы и угон советских граждан в Германию. Эти документы представляют собой важные исторические материалы, которые помогут осознать масштабы трагедии и ужасов, с которыми столкнулся наш народ в те страшные годы. Выставка призвана не только сохранить память о тех событиях, но и донести до современного поколения важность уважения к истории и осознания всех последствий войны.

Источник: Администрация Петербурга
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