В Петербурге здание Охтинского низшего механико-технического училища признали региональным памятником
В Адмиралтейском и Приморском районах планируют ограничить движение транспорта
Беглов и Бельский поздравили ветеранов и блокадников
Александр Беглов и Валентина Матвиенко обсудили вопросы развития Петербурга
В Петербурге задержали подростка, разгромившего остановочный павильон на проспекте Луначарского
Концерт «В вихре русского вальса» в Фельдмаршальском зале Эрмитажа
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Тамбасова
В Петербурге поймали пожилого "дропа", ставшего участником обмана пенсионерки с Петровского проспекта
В четырех районах Петербурга планируют ограничить движение транспорта
В Петербурге задержали "дропа" из Красноярского края, помогавшего обмануть пенсионерку из Пушкина
Беглов и Миллер обсудили проекты модернизации энергетического комплекса Петербурга
В Петербурге 16-летняя девушка распылила слезоточивый газ в салоне автобуса
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Серебристого бульвара
В Сестрорецке задержали подозреваемого в поджоге иномарки
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Большого Сампсониевского проспекта
В Петербурге задержаны вандалы, раскрасившие вагоны в трамвайном парке 
В торговом центре на севере Петербурга молодой человек погиб после конфликта с охраной
День освобождения поселка Мга от немецко-фашистских захватчиков
В Петербурге полицейские выявили коррупционное преступление в сфере подключения объектов к электроснабжению
В Петербурге начался капитальный ремонт набережной Адмиралтейского канала
В Петербурге бывший доходный дом дешёвых квартир Императорского человеколюбивого общества признали региональным памятником
В Петербурге бывшее здание ремесленного училища Русского технического общества признали региональным памятником
Выставка «Зоосад в годы блокады»
В Петербурге состоялось открытие новой сцены Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина
В Тосно мужчина с перцовым баллончиком напал на прохожую на улице Боярова
На Кронверкской набережной перевернулся внедорожник Geely
На трассе «Кола» при столкновении легковушки и бензовоза погибли два человека
В Петербурге у посетителя бара на Невском проспекте из кармана куртки похитили миллион рублей
В Петербурге задержали сочинца, за убийство мужчины в подвале дома на набережной реки Фонтанки
Кинопоказ документального фильма «Чудеса Ксении Блаженной»
Выставка «Зоосад в годы блокады»

Выставка «Зоосад в годы блокады»

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Александр Гальперин / «Петербургский дневник»
В Петроградском районе открылась выставка о жизни Ленинградского зоопарка в годы блокады

В Ленинградском зоопарке открылась уникальная выставка под названием «Зоосад в годы блокады», которая погружает посетителей в тяжелые реалии жизни города в годы Великой Отечественной войны. Экспозиция рассказывает о том, как сотрудники зоопарка, несмотря на ужасные условия, такие как голод, холод и постоянные обстрелы, не только заботились о животных, но и старались поддерживать моральный дух ленинградцев. Это стало возможным благодаря их самоотверженности и любви к животным, которые они воспринимали не просто как объекты для ухода, но как настоящих членов своей семьи.

Выставка расположена в «Буром медвежатнике», одном из самых старых зданий зоопарка, которое чудом пережило страшные события войны. В этом здании воссозданы кабинеты и жилые помещения сотрудников, многие из которых во время блокады оставались на территории зоопарка, чтобы заботиться о животных и поддерживать их в условиях крайнего дефицита. Посетители могут увидеть, как выглядели эти помещения, и почувствовать атмосферу времени, в котором они жили и работали.

Экспозиция не ограничивается лишь информацией о фактах и событиях. Она создает глубокое эмоциональное погружение, позволяя каждому посетителю ощутить ту тяжесть и тревогу, с которыми сталкивались люди в те страшные годы. В залах выставлены различные предметы, относящиеся к военному времени: личные вещи сотрудников, фотографии, а также оборудование и редкие артефакты, которые рассказывают о повседневной жизни зоопарка в условиях блокады.

Особое внимание уделяется уходу за животными, что было настоящим искусством в условиях нехватки ресурсов. Сотрудники зоопарка делали все возможное, чтобы лечить, согревать и кормить своих подопечных, используя заменители пищи и стараясь найти способы спасти животных от голодной смерти. В рамках выставки представлены трогательные истории, такие как судьба слонихи Бетти, которая погибла в 1941 году, и бегемотихи Красавицы, ставшей символом стойкости и мужества ленинградцев в блокадные дни.

Несмотря на все трудности, работники зоопарка продолжали свою деятельность, находя в этом не только смысл, но и поддержку для жителей города, которые приходили в зоопарк, чтобы отвлечься от ужасов войны. Зоопарк стал настоящим символом надежды для горожан, напоминая о мирной жизни и о том, что даже в самые тяжелые времена человечность и забота о других остаются важнейшими ценностями.

Выставка «Зоосад в годы блокады» продлится до 28 января, и вход на нее бесплатный при покупке билета в зоопарк. Это уникальная возможность не только узнать о тяжелых испытаниях, которые пережили сотрудники и животные, но и отдать дань уважения тем, кто в условиях войны проявил невероятную силу духа и преданность своему делу.

