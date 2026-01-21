В Петербурге состоялось открытие новой сцены Музыкального театра имени Ф.И. Шаляпина

Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, и председатель Законодательного Собрания, Александр Бельский, приняли участие в значимом и торжественном событии — открытии нового Концертного зала Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина, который располагается на Английской набережной. Это здание, в котором теперь будет звучать музыка и проходить культурные мероприятия, имеет богатую историю: оно было построено в качестве Англиканской церкви по проекту знаменитого архитектора Джакомо Кваренги. После долгих лет запустения и упадка, здание было восстановлено и теперь вновь открывает свои двери для петербуржцев.

Губернатор Беглов и председатель Бельский осмотрели обновленные помещения, которые были подвергнуты масштабной реставрации. В своей речи Александр Беглов отметил, что это событие имеет двойное значение для культурной жизни города. «Мы не только возвращаем петербуржцам историческое здание, уникальный памятник архитектуры, но и открываем современный концертный зал, который станет новой сценой для Музыкального театра имени Шаляпина», — сказал он, подчеркивая важность этого события для жителей города.

Губернатор также обратил внимание на то, что здание долгое время находилось в крайне неудовлетворительном состоянии. Оно было передано театру в оперативное управление, однако нуждалось в срочных работах по ремонту и реставрации. Восстановительные работы начались в 2022 году, и за этот период была проведена колоссальная работа. Беглов выразил свою благодарность всем, кто принимал участие в проекте: строителям, реставраторам и проектировщикам. «Мы провели капитальный ремонт, сохранив при этом исторический облик здания. Уникальные фасад и зал, мозаики и роспись, витражи, восстановленные петербургскими мастерами — всё это делает наш концертный зал поистине уникальным. И, конечно, нельзя не упомянуть об органе — одном из старейших и самых больших в Петербурге, который после десятков лет молчания вновь зазвучал. Это единственный орган английского производства в нашей стране», — отметил губернатор, подчеркивая важность не только восстановления здания, но и его дальнейшей жизни и служения людям.

Александр Беглов акцентировал внимание на том, что новый зал стал самой современно оснащенной концертной площадкой, оборудованной по последнему слову техники. Это позволит проводить на высоком уровне различные мероприятия, концерты и театрализованные представления. В день открытия в театре состоялся театрализованный концерт, в котором принял участие симфонический оркестр Музыкального театра имени Ф. И. Шаляпина, известный как «Северная Симфония», под управлением художественного руководителя театра, Фабио Мастранджело. В концерте также выступили солисты и хор театра, среди которых были заслуженные артисты России.

Фабио Мастранджело, в свою очередь, выразил свою благодарность губернатору за поддержку в осуществлении этого важного проекта. «Результат говорит сам за себя, и я уверен, что этот концертный зал станет местом, где будут звучать лучшие музыкальные произведения, и где петербуржцы смогут наслаждаться искусством в его самых разнообразных формах», — добавил он, подчеркивая значимость нового зала для культурной жизни города.