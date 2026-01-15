В Петербурге четыре ДОТа рубежа «Ижора» обрели статус региональных памятников

В соответствии с распоряжением Комитета по государственному охране памятников истории и культуры (КГИОП) были внесены в единый государственный реестр объекты культурного наследия регионального значения, представляющие собой доты, расположенные на южных рубежах Ленинграда. В частности, это касается таких сооружений, как ДОТ 103, находящийся по адресу Ленинский проспект, 136; ДОТ 76, расположенный на проспекте Юрия Гагарина, 27, сооружение 2, литер А; а также ДОТ 58 и ДОТ 59, которые находятся на Пулковском шоссе, 2, сооружение 2, литер А и сооружение 1, литер А соответственно. Эти доты, построенные в 1943 году, стали важными элементами оборонительной линии города в период блокады Ленинграда.

История их появления на фронте в 1943 году, когда была сформирована новая линия долговременных оборонительных сооружений, упоминается во множестве научных и исторических публикаций, посвященных событиям блокады. Однако, детальное изучение этих событий стало возможным лишь после 2013 года, когда Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации снял гриф «Секретно» с ряда документов, касающихся блокады Ленинграда. Это открытие дало возможность исследователям глубже погрузиться в изучение оборонительных мероприятий, проводившихся в тот период.

В мае 1943 года Военный совет Ленинградского фронта, осознав необходимость усиления обороны города, принял решение о строительстве нового железобетонного оборонительного рубежа. Этот рубеж был задуман как вторая линия обороны для 42-й и 54-й Армий, протянувшаяся на юг от города на расстояние до 25 километров. Основной причиной для принятия такого решения стало то, что на складах находились орудийные и пулеметные установки, предназначенные для бетонных дотов. Эти установки представляли собой остатки довоенных запасов, которые не были использованы в 1941 году.

Руководство инженерной службы 42-й Армии и Ленинградского фронта пришло к выводу, что создание линии долговременных укреплений на второй полосе обороны, а также перевод туда артиллерийско-пулеметных батальонов, позволило бы высвободить дивизии из состава обороняющихся частей для подготовки к будущему наступлению. Это решение было продиктовано необходимостью более эффективного использования имеющихся ресурсов и подготовки к возможным контрнаступательным действиям.

Воспоминания непосредственных участников событий дают нам возможность лучше понять атмосферу и обстановку того времени. Один из таких участников, Борис Владимирович Бычевский, в апреле 1943 года, после напряженных боев под Красным Бором, посетил 42-ю Армию. Вместе с начальником инженерного управления армии Н. Ф. Кирчевским он ознакомился с состоянием оборонительных работ на переднем крае. По его словам, разветвленная сеть ходов сообщения позволяла практически везде проходить в полный рост до первой траншеи. Особенно его порадовали прочные и добротные укрытия, которые были созданы на этом участке фронта.

В ходе обсуждения с начальником инженерного управления 42-й Армии, Бычевский узнал о предложении заняться строительством долговременных укреплений. Эта идея заинтересовала его, и он, уточнив некоторые детали, утвердил предложение инженерного управления. Военные инженеры, среди которых был и Городецкий, с энтузиазмом взялись за выполнение поставленной задачи. Они понимали важность своей работы и стремились создать надежные оборонительные сооружения, которые могли бы защитить город и его жителей от вражеских атак.