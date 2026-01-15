ента новостей

15:23
В Выборгском районе планируется закрытие движение транспорта
15:21
В Петербурге четыре ДОТа рубежа «Ижора» обрели статус региональных памятников
15:16
В Петербурге пройдет Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
12:31
В Петербурге задержан стрелявший в конфликте на овощебазе на проспекте Непокоренных
12:22
В городе Тельмана дорожный конфликт закончился стрельбой из аэрозольного пистолета
10:32
В Ленобласти задержали двоих подростков, подозреваемых в краже из частных домов
10:27
В Петербурге поймали «дропа», обманувшего пенсионерку с Витебского проспекта
09:51
В Петербурге задержали «дропа», забравшего деньги у пенсионера с проспекта Непокоренных
09:48
На Русановской улице задержали распространителей синтетических наркотиков
09:42
На проспекте Ветеранов задержали мужчину, пытавшегося обокрасть магазин
22:17
СКА одержал победу над «Шанхайскими Драконами» со счётом 5:2
17:03
В Госдуме поддержали инициативу по обязательной привязке SIM-карт к IMEI-номерам
16:53
Главная городская ёлка будет украшать Дворцовую площадь до 22 января
16:51
Бельский и Беглов встретились с активом петербургских ветеранов
13:13
В Ленобласти подруга пьяного водителя яростно отбивала его у сотрудников ДПС
13:07
В трех районах Петербурга с 16 января ограничат движения транспорта
13:05
В Петербурге на Лесном проспекте три здания признаны региональными памятниками
11:04
В Петербурге мужчина припарковал свой внедорожник на ступенях парадной жилого дома
10:55
В Выборге задержали "домушника" - рецидивиста
10:53
В Колпино мужчина поджог входную дверь соседской квартиры
10:35
В Петербурге задержали учащуюся техникума, за соучастие в обмане школьницы
09:46
В Петербурге состоится открытие мемориальной доски и выставки, посвященной 90-летию со дня рождения режиссёра Геннадия Опоркова
14:08
В Петербурге освободили 58 незаконно занимаемых помещений за декабрь
13:33
Ленобласть запускает третий поток образовательной программы «Герои добрых дел»
13:22
В Петербурге за новогодние праздники сумма штрафов за сосульки может составить 4,7 млн руб
13:07
В Петербурге открыт новый корпус Университета имени академика И.П. Павлова
11:02
В центре Петербурга пресекли незаконную продажу алкоголя в кальянной
09:47
На Варшавской улице мужчина повредил трубой автомобиль коммунальщиков
20:52
СКА победил тольяттинскую «Ладу» в серии буллитов
15:57
В России создадут федеральный оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством
Питерец.ру » Культура » В Петербурге четыре ДОТа рубежа «Ижора» обрели статус региональных памятников

В Петербурге четыре ДОТа рубежа «Ижора» обрели статус региональных памятников

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Распоряжением КГИОП «Доты рубежа „Ижора“ включены в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения

В соответствии с распоряжением Комитета по государственному охране памятников истории и культуры (КГИОП) были внесены в единый государственный реестр объекты культурного наследия регионального значения, представляющие собой доты, расположенные на южных рубежах Ленинграда. В частности, это касается таких сооружений, как ДОТ 103, находящийся по адресу Ленинский проспект, 136; ДОТ 76, расположенный на проспекте Юрия Гагарина, 27, сооружение 2, литер А; а также ДОТ 58 и ДОТ 59, которые находятся на Пулковском шоссе, 2, сооружение 2, литер А и сооружение 1, литер А соответственно. Эти доты, построенные в 1943 году, стали важными элементами оборонительной линии города в период блокады Ленинграда.

История их появления на фронте в 1943 году, когда была сформирована новая линия долговременных оборонительных сооружений, упоминается во множестве научных и исторических публикаций, посвященных событиям блокады. Однако, детальное изучение этих событий стало возможным лишь после 2013 года, когда Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации снял гриф «Секретно» с ряда документов, касающихся блокады Ленинграда. Это открытие дало возможность исследователям глубже погрузиться в изучение оборонительных мероприятий, проводившихся в тот период.

В мае 1943 года Военный совет Ленинградского фронта, осознав необходимость усиления обороны города, принял решение о строительстве нового железобетонного оборонительного рубежа. Этот рубеж был задуман как вторая линия обороны для 42-й и 54-й Армий, протянувшаяся на юг от города на расстояние до 25 километров. Основной причиной для принятия такого решения стало то, что на складах находились орудийные и пулеметные установки, предназначенные для бетонных дотов. Эти установки представляли собой остатки довоенных запасов, которые не были использованы в 1941 году.

Руководство инженерной службы 42-й Армии и Ленинградского фронта пришло к выводу, что создание линии долговременных укреплений на второй полосе обороны, а также перевод туда артиллерийско-пулеметных батальонов, позволило бы высвободить дивизии из состава обороняющихся частей для подготовки к будущему наступлению. Это решение было продиктовано необходимостью более эффективного использования имеющихся ресурсов и подготовки к возможным контрнаступательным действиям.

Воспоминания непосредственных участников событий дают нам возможность лучше понять атмосферу и обстановку того времени. Один из таких участников, Борис Владимирович Бычевский, в апреле 1943 года, после напряженных боев под Красным Бором, посетил 42-ю Армию. Вместе с начальником инженерного управления армии Н. Ф. Кирчевским он ознакомился с состоянием оборонительных работ на переднем крае. По его словам, разветвленная сеть ходов сообщения позволяла практически везде проходить в полный рост до первой траншеи. Особенно его порадовали прочные и добротные укрытия, которые были созданы на этом участке фронта.

В ходе обсуждения с начальником инженерного управления 42-й Армии, Бычевский узнал о предложении заняться строительством долговременных укреплений. Эта идея заинтересовала его, и он, уточнив некоторые детали, утвердил предложение инженерного управления. Военные инженеры, среди которых был и Городецкий, с энтузиазмом взялись за выполнение поставленной задачи. Они понимали важность своей работы и стремились создать надежные оборонительные сооружения, которые могли бы защитить город и его жителей от вражеских атак.

