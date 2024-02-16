Музей обороны и блокады Ленинграда увеличит свою площадь в шесть раз

В 2020 году, благодаря поддержке Президента России Владимира Путина, Музей обороны и блокады Ленинграда получил шанс на расширение. Глава государства поддержал идею развития музея на его историческом месте – в Соляном городке.

29 января 2020 года была подписана Дорожная карта, направленная на передачу в собственность Санкт-Петербурга имущественного комплекса «Соляной городок» (Соляной переулок, 9) для размещения там музея. Это позволит соединить между собой помещения, находящиеся в разных корпусах комплекса.

В 2023 году был реализован первый этап Дорожной карты: музею переданы в безвозмездное пользование помещения общей площадью 1710,6 кв. метров на набережной реки Фонтанки, 10. Эти помещения ранее принадлежали Военно-морской академии им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова.

Вторым этапом стало выкуп нежилых помещений площадью 8473 кв. метров на Гангутской улице, 1, которые находились в собственности АО «Главное управление обустройства войск». Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга подписал договор о выкупе этих помещений.

Дорожная карта предусматривает дальнейшее поэтапное высвобождение объектов недвижимости Минобороны, что позволит музею получить в общей сложности более 8400 кв. метров площади.

Возвращение исторических помещений Музею обороны и блокады Ленинграда – это событие огромной важности. Это не только позволит сохранить память о блокаде, но и создаст новые возможности для изучения истории этого трагического события.