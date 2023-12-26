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Питерец.ру » Культура » Хор Санкт-Петербургской Духовной Академии провёл благотворительный концерт для детей

Хор Санкт-Петербургской Духовной Академии провёл благотворительный концерт для детей

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце прошёл благотворительный концерт для детей

В Мариинском дворце хор Санкт-Петербургской Духовной Академии провел благотворительный концерт для воспитанников Городского центра социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодёжи «КОНТАКТ» и Профессионально-реабилитационного центра в сотрудничестве с Законодательным Собранием Санкт-Петербурга.

Мероприятие было организовано Молодежным парламентом при участии спикера Петербургского парламента Александра Бельского. Гости, среди которых была депутат ЗС СПб Любовь Менделеева пожелала всем счастья, здоровья и теплого семейного очага. Участники хора были награждены благодарственными письмами. На концерте так же присутствовала депутат Анастасия Мельникова.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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