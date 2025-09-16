ента новостей

В Петербурге состоялся чемпионат России по парусному спорту
В Московском районе проинспектировали ход реставрации шахматно-шашечного павильона в Парке Победы
В Петербурге готовятся выйти на маршруты 30 новых автобусов ЛиАЗ и 53 Volgabus
В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»
В Петербурге пенсионерка с улицы Зенитчиков отдала мошенникам 8 млн рублей
В Ленобласти задержали подозреваемого в краже из дачного дома
В Киришах неизвестный пытался поджечь частный дом
Во Фрунзенском районе ищут поджигателя автомобиля на Будапештской улице
Подросток попал под колеса иномарки во дворах на улице Кораблестроителей
В Петербурге назначили нового руководителя комитета по здравоохранению
На федеральной трассе "Кола" 17 сентября разведут Ладожский мост
На Благовещенском мосту завершился ремонт
Открытие театра одного актера в Петербурге – «Паша читает»
На Ладожском мосту перекроют одну полосу движения
В Петербурге у жительницы Новокузнецка изъяли «слоновий транквилизатор»
Во Мге дое подростков на электросамокате столкнулись с фургоном
Дрозденко одержал победу на выборах губернатора Ленобласти
Выставка «САЛЬВАДОР ДАЛИ. Тайнопись»
На проспекте Наставников автоледи на иномарке сбила 16-летнего студента колледжа
В Петербурге задержали водителя, сбившего первоклассницу в Шушарах
В Петербурге мужчина напечатал купюры на принтере и попытался расплатиться в магазине
Неизвестный выстрелил из травмата в мужчину у станции "Проспект Большевиков"
В Петергофе в ходе дорожного конфликта велосипедист угрожал ножом таксисту
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших 92-летнего пенсионера
В Калининском районе задержали курьеров мошенников
В Ленобласти женщина пострадала в результате конфликта при выгуле собак
Автовладелец пострадал в ходе конфликта с активистами на Краснопутиловской улице
В Петербурге подросток на электросамокате расстелял из пневматики прохожего
Ладожский мост разведут на 45 минут 15 сентября
Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»

Выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»

В Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ открылась выставка «Трамваи милосердия Первой мировой»

В стенах Экспозиционно-выставочного комплекса Горэлектротранса (ГЭТ) Санкт-Петербурга распахнула свои двери выставка, посвященная малоизвестной, но невероятно важной странице истории города – участию трамваев в оказании медицинской помощи во время Первой мировой войны. Выставка, подготовленная в рамках празднования 118-летия петербургского трамвая, является плодом совместной работы ГЭТ и Военно-Исторического общества «Женщина. Война. Милосердие». Она не только рассказывает о самоотверженном труде санитарных трамваев Петрограда, но и погружает посетителей в атмосферу того времени, тесно связывая историю трамвайного транспорта с историей места проведения выставки.

Действительно, само здание Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ хранит в своих стенах отголоски прошлого. Василеостровский трамвайный парк, где сейчас расположена выставка, в годы Первой мировой войны служил местом расположения 150-го лазарета. Это отнюдь не единичный случай: история свидетельствует, что и Московский, и Рождественский трамвайные парки, возведенные на месте исторических коночных парков, также выполняли функции медицинских учреждений, принимая раненых и нуждающихся в помощи.

Для оперативной эвакуации пострадавших из пунктов распределения к городским больницам и лазаретам были мобилизованы и переоборудованы около 60 старых коночных вагонов. Это была поистине грандиозная операция, позволившая одновременно перевозить до тысячи раненых бойцов. Представьте себе: шестьдесят трамвайных вагонов, непрерывно курсирующих по улицам Петрограда, каждый – вместилище боли и надежды.

Выставка "Трамваи милосердия Первой мировой" – это не просто коллекция фотографий и документов. Она представляет собой уникальное собрание артефактов, щедро предоставленных из частных коллекций Марии Весниной и Анны Синица. Посетители смогут увидеть подлинные предметы быта начала XX века, фотографии, документы, подтверждающие масштабы этой незаметной, но героической работы, печатные издания того времени, рассказывающие о жизни Петрограда в военные годы, и даже открытки, сохранившие дух того времени. Каждый экспонат – это фрагмент истории, кусочек мозаики, складывающийся в потрясающую картину самоотверженности и милосердия в условиях ужасов войны.

Для того, чтобы прикоснуться к этой важной части истории, посетителям необходимо предварительно записаться по телефону +7 981 980 01 93 в часы работы ЭВК ГЭТ. Однако у вас есть прекрасная возможность познакомиться с выставкой без предварительной записи – 27 сентября, в день Праздника петербургского трамвая, ЭВК ГЭТ будет работать в формате открытых дверей, предоставляя всем желающим уникальную возможность погрузиться в атмосферу выставки и узнать больше о нелегкой судьбе санитарных трамваев Первой мировой войны. Не упустите шанс прикоснуться к истории и почтить память тех, кто в самые трудные времена проявлял невероятную стойкость, храбрость и милосердие. Выставка – это дань уважения всем тем, кто участвовал в этой невидимой, но столь важной работе по спасению человеческих жизней.

