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Питерец.ру » Культура » В Петербурге покажут премьеру концерта «Теория противоположностей» со звездами мюзиклов

В Петербурге покажут премьеру концерта «Теория противоположностей» со звездами мюзиклов

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Опубликовал: Вадик Котов
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Концерт «Теория противоположностей» в исполнении пяти звезд российских мюзиклов пройдет 19 мая в Северной столице.

Концерт «Теория противоположностей» в исполнении пяти звезд российских мюзиклов пройдет 19 мая в Северной столице.

Первый показ музыкального шоу состоялся 29 февраля 2020 года в ДК им. Ленсовета. Артисты представили нестандартное минималистичное действо, посвященное любви, мукам выбора, творческому поиску: 29 номеров, включающих известные мировые хиты на русском языке, авторские песни, стихи.

Новая «Теория противоположностей» будет наполнена глубокими смыслами, драйвом и красками – вместо декораций будут использоваться пять светодиодных экранов с оригинальными видеосюжетами, а музыканты станут полноправными участниками процесса.

Главные роли исполняют Иван Ожогин, Кирилл Гордеев, Елена Газаева, Вера Свешникова и Игорь Кроль. Иван Ожогин перевоплотится в метафизического персонажа, медиума, а остальные участники – в людей, чьи судьбы и природные стихии неожиданным образом переплетаются, смешиваются.

«Все артисты очень легко и с удовольствием присоединились к проекту, хотя для них это было "прыжком в неизвестность". Это концерт, посвященный идее о предназначении друг другу. "Теория противоположностей" посвящена сложным вопросам любви и взаимоотношений между мужчиной и женщиной, она рассказывает о выборе, о притяжении, о движении навстречу друг другу!» – говорит автор проекта, петербургский продюсер и поэт Андрей Пастушенко.

Автор проекта совместно с режиссером Александром Сухановым создал оригинальную постановку, которая должна вызывать у зрителя «светлое чувство воодушевления». Концерт не будет напоминать известные мюзиклы. Его герои – «обычные люди», в которых зрители смогут узнать себя.

В концерте соединятся мировые хиты из репертуара Queen, Enigma и других легендарных групп, современные авторские песни на музыку Александра Маева и Максима Кошеварова, стихи Андрея Пастушенко, артисты исполнят потрясающие песни вживую. В проекте участвует музыкальный коллектив Panteleev Band, который будет полноценным участником постановки. В «Теории противоположностей» используются оригинальные костюмы с рисунками, принтограммами и особой символикой: автором концепции является Пастушенко, дизайн и пошив сделаны в «Торнхэм Студио».

В Петербурге 19 мая сыграют единственный концерт. Для тех, кто не сможет прийти вживую, будет организована платная интернет-трансляция в реальном времени.

Андрей Пастушенко, ранее работавший с мюзиклами «Мастер и Маргарита», «Демон Онегина» («Онегин»), «Чудо-Юдо», «Оскар и Розовая дама. Письма к Богу», искренне считает, что на концерте «Теория противоположностей» зрители испытают яркие эмоции, новые ощущения и почувствуют настоящий восторг!

«Мы надеялись выпустить этот концерт в ноябре, но перенесли его на 19 мая. Мне кажется, ''Теория противоположностей" придаст зрителям смелости, поможет выйти за пределы обыденности, банальности, ограничений, сдерживающих душу!» – говорит продюсер.

Купить билеты - https://afisha.yandex.ru/saint-petersburg/show/teoriia-protivopolozhnostei-so-zviozdami-rossiiskii-miuziklov

Официальный сайт проекта - https://whiteravengroup.art/

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