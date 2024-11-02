ента новостей

12:26
В Петербурге раскрыли убийство 30-летней давности
12:19
Под Шлиссельбургом иномарка насмерть сбила нетрезвого пешехода
12:09
В СПбГМТУ прошла презентация книги о российском флоте в эпоху Павла I
12:05
В Петербурге поймали подозреваемую в грабеже на парковке
11:57
В Невском районе поймали двоих подозреваемые в разбойном нападении
11:51
В Петербурге откроется фотовыставка «Хозяева неба: мир глазами дронов»
11:48
В Петербурге пенсионерка продала четыре квартиры и отдала больше 30 млн рублей мошенникам
11:40
В центре Петербурга поймали парочку «художников», разрисовавших стену исторического здания
11:37
Арендные ставки достигли своего исторического пика
11:01
Студентов, убирающих снег, нужно мотивировать
10:19
Хандра, хандра – как с тобой бороться?
09:35
Хватает ли петербуржцам зарплаты?
09:31
В ДТП около деревни Сорочкино погибли два человека
09:16
VR-музей памяти Маэстро Юрия Темирканова с онлайн-экскурсиями
01:37
Гроссмейстеры Вадим Звягинцев и Алексей Гоганов вместе с международным мастером Ярославом Ремизовым входят в тройку лидеров «Мемориала Чигорина» – все трое набрали по 6 очков после 7-го тура
20:59
Петербургская шахматистка Ольга Карманова принимает участие в юниорском чемпионате мира, проходящем в бразильском Флорианопулосе: после 3-х туров – 2,5 очка
19:40
«СКА-Нева» одержала две крупные победы подряд в чемпионате ВХЛ – 5:0 над клубом «Юнисон-Москва» и 5:2 в игре со «Звездой»
15:03
Вступило в силу положение о верификации владельцев крупных каналов и пабликов в соцсетях
14:08
В Петербурге рейсовый автобус собрал паравозик из припаркованных автомобилей
13:14
На период надвижки пролетного строения путепровода трамвайной линии полностью перекроют КАД
13:12
Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой, заявил Дуров
11:05
Опять проблемы с оплатой парковок…
10:40
В Красногвардейском районе поймали двоих подозреваемых в стрельбе по автомобилю
10:29
В Уткиной заводи избили двоих мужчин
10:23
Медведев о мигрантах
10:15
В Московском районе мигрант избил и ограбил своего дядю
09:40
Каковы будут социальные расходы?
09:14
Тайфун Конг-рей обрушился на Тайвань
08:32
В рядах «Яблока» - замена
01:54
Российская шахматистка Александра Горячкина вничью завершила партию 2-го тура этапа Гран-При ФИДЕ в Шымкенте с Бибисарой Асаубаевой (Казахстан)
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В СПбГМТУ прошла презентация книги о российском флоте в эпоху Павла I

В СПбГМТУ прошла презентация книги о российском флоте в эпоху Павла I

0
25
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
СПбГМТУ
В Музее кораблестроения и кораблестроительного образования СПбГМТУ прошла презентация книги «Российский флот при императоре Павле I»

В Музее кораблестроения и кораблестроительного образования СПбГМТУ прошла презентация книги «Российский флот при императоре Павле I». Автор монографии – доктор исторических наук, профессор, заведующая лабораторией истории флота и мореплавания кафедры истории и культурологии СПбГМТУ Галина Гребенщикова.

Во вступительном слове Галина Гребенщикова отметила, что в истории сложилось неоднозначное отношение к личности Павла I. Его фигура окутана легендами, воспоминания современников хранят рассказы о вспыльчивом, неуравновешенном характере императора. Однако, российский флот в эпоху Павла Петровича активно строился и развивался. «Что касалось флотских дел, развития российского флота, бережного отношения к личному составу, к его боеспособности – все это при Павле I было на самом высшем уровне. Здесь он следовал заветам своей великой матери – императрицы Екатерины II», – отметила Галина Гребенщикова.

Новая монография рассказывает о положении дел в российском флоте с момента восхождения Павла Петровича на престол. Автор подробно разбирает преобразования в этой сфере, которые произошли с 1796 по 1801 год. В отдельные главы выделены военное присутствие Черноморского флота в Ионическом и Средиземном морях, а также Голландская экспедиция Балтийского флота.

Монография «Российский флот при императоре Павле I» стала 12-й книгой Галины Гребенщиковой. Историк специализируется на исследованиях российского флота со времен Петра I до революции 1917 года. 

На презентации книги присутствовали проректор по научной работе СПбГМТУ Денис Кузнецов, проректор по образовательной деятельности Ольга Сайченко, декан ФЕНГО Ирина Евграфова, студенты и сотрудники Музея кораблестроения и кораблестроительного образования.

Источник: СПбГМТУ
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

26-09-2023, 09:17
Музей Корабелки стал победителем конкурса «Корпоративный музей»
1-08-2023, 13:01
В СПбГМТУ завершилась Международная летняя школа «Кораблестроение и океанотехника - 2023»
28-09-2020, 16:54
В Петербурге на базе Михайловской артиллерийской академии прошла международная конференция о Второй мировой войне
28-06-2023, 14:58
Морской технический университет открыл двери для школьников Мариуполя
13-10-2022, 10:38
Для студентов ИЭФ СПбГМТУ организовали экскурсии на АО «Адмиралтейские верфи»
29-10-2020, 13:03
В Корабелке появился уникальный тренажер

Происшествия на дорогах

0
9
Сегодня, 12:19
Под Шлиссельбургом иномарка насмерть сбила нетрезвого пешехода
0
58
Сегодня, 09:31
В ДТП около деревни Сорочкино погибли два человека
0
119
Вчера, 14:08
В Петербурге рейсовый автобус собрал паравозик из припаркованных автомобилей
0
169
31-10-2024, 12:01
В Калининском районе иномарка влетела в бетонную стену
Наверх