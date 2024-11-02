В СПбГМТУ прошла презентация книги о российском флоте в эпоху Павла I

В Музее кораблестроения и кораблестроительного образования СПбГМТУ прошла презентация книги «Российский флот при императоре Павле I». Автор монографии – доктор исторических наук, профессор, заведующая лабораторией истории флота и мореплавания кафедры истории и культурологии СПбГМТУ Галина Гребенщикова.

Во вступительном слове Галина Гребенщикова отметила, что в истории сложилось неоднозначное отношение к личности Павла I. Его фигура окутана легендами, воспоминания современников хранят рассказы о вспыльчивом, неуравновешенном характере императора. Однако, российский флот в эпоху Павла Петровича активно строился и развивался. «Что касалось флотских дел, развития российского флота, бережного отношения к личному составу, к его боеспособности – все это при Павле I было на самом высшем уровне. Здесь он следовал заветам своей великой матери – императрицы Екатерины II», – отметила Галина Гребенщикова.

Новая монография рассказывает о положении дел в российском флоте с момента восхождения Павла Петровича на престол. Автор подробно разбирает преобразования в этой сфере, которые произошли с 1796 по 1801 год. В отдельные главы выделены военное присутствие Черноморского флота в Ионическом и Средиземном морях, а также Голландская экспедиция Балтийского флота.

Монография «Российский флот при императоре Павле I» стала 12-й книгой Галины Гребенщиковой. Историк специализируется на исследованиях российского флота со времен Петра I до революции 1917 года.

На презентации книги присутствовали проректор по научной работе СПбГМТУ Денис Кузнецов, проректор по образовательной деятельности Ольга Сайченко, декан ФЕНГО Ирина Евграфова, студенты и сотрудники Музея кораблестроения и кораблестроительного образования.