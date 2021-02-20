ента новостей

23:04
Пангос стал героем концовки победного для «Зенита» матча Евролиги в Белграде
22:52
В СПбГУ представят уникальные материалы Русских Туркестанских экспедиций начала XX века
18:57
Специалисты РХБ защиты Ленинградского объединения ВВС и ПВО провели лагерный сбор
18:55
В Петербурге стартовали матчи военной футбольной лиги
18:53
5646 заявок петербуржцев выполнили волонтеры акции #МыВместе
11:20
В Ленобласти изнасиловали 76-летнюю пенсионерку
11:14
Наука может быть простой, интересной и познавательной!
11:10
Психоневрологический интернат №7 получил в подарок более 100 книжных изданий
11:08
В Ленобласти подросток изнасиловал 3-летнего мальчика
10:39
В Ленобласти задержали подозреваемого в покушении на мошенничество
08:22
Подорожали овощи
07:43
Почему санкционку не раздают бедным?
20:57
В Петербурге состоялось награждение офицеров ЗВО в преддверии профессионального праздника
19:08
Победители конкурса «Мой город – мои возможности» обсудили планы на будущее
19:05
Более 27 тысяч военнослужащих и членов их семей в ЗВО прошли полную вакцинацию от COVID-19
19:02
В Петербурге состоялась премьера самой родной комедии «Батя»
15:53
В Петербурге пресекли международный канал поставки кокаина
15:50
Пожар в Подпорожье превратил в руины половину дома
15:44
В Петербурге в консульстве Украины охранника ранили ножом
12:14
В Ленобласти задержан подозреваемый в разбое и серии краж из домов в Петродворцовом районе
12:10
В Ленобласти сотрудники полиции пресекли производство и розлив нелегального алкоголя
11:59
Проект для детей-инвалидов «Круг доверия. Расширяем границы»
11:55
На трассе «Скандинавия» введут шесть полос движения
10:42
В Ленобласти у пенсионерки аферисты от имени Сбера забрали 120 тысяч рублей
10:25
В Кронштадте начальник маяка госпитализировали с ножевым ранением
10:18
В Колпино полицейские спасли пожилую семейную пару при пожаре
09:03
Количество пунктов для вторсырья увеличилось
08:03
Кому нужно социальное такси?
21:21
Курительная трубка Емельяна Пугачева представлена на выставке в артиллерийском музее в Петербурге
19:00
Разработки профессора ЛЭТИ позволят повысить доверие общества к искусственному интеллекту
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В СПбГУ представят уникальные материалы Русских Туркестанских экспедиций начала XX века

В СПбГУ представят уникальные материалы Русских Туркестанских экспедиций начала XX века

0
29
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
СПбГУ
В СПбГУ представят уникальные материалы Русских Туркестанских экспедиций начала XX века

25 февраля в Санкт-Петербургском государственном университете состоится презентация двух заключительных книг пятитомного издания «Восточный Туркестан и Монголия. История изучения в конце XIX — первой трети XX века». В нем впервые изданы материалы Русских Туркестанских экспедиций под руководством выпускника Университета академика Сергея Федоровича Ольденбурга.

Презентация четвертого и пятого томов состоится в рамках семинара «Актуальные вопросы музееведения», организаторами которого выступают СПбГУ, Государственный Эрмитаж и Институт всеобщей истории РАН. Центральная тема мероприятия — «Описание пещер Чан-фо-дуна близ Дунь-хуана» С. Ф. Ольденбурга, написанное по итогам Второй Русской Туркестанской экспедиции 1914–1915 годов. До публикации издания оно существовало в виде рукописи и доступ к нему имел лишь ограниченный круг исследователей.

«С. Ф. Ольденбург — выпускник Санкт-Петербургского университета, выдающийся востоковед, министр народного просвещения Временного правительства. Более четверти века, вплоть до конца 1920-х годов, он был секретарем Академии науки. Огромная академическая нагрузка не позволяла ему заниматься собственными материалами, собранными в экспедициях. Сейчас российская наука оплачивает свой долг перед этим человеком, который на протяжении долгих и сложных лет спасал ее», — отмечает один из авторов издания, доцент кафедры музейного дела и охраны памятников СПбГУ Виталий Ананьев.

Восточный Туркестан в настоящее время входит в состав Китайской Народной Республики. Дунь-хуан — оазис и городской уезд в городском округе Цзюцюань китайской провинции Ганьсу, в древности служивший воротами в Китай на Великом шелковом пути. Находящиеся поблизости пещеры Чан-фо-дун стали источником уникальных находок и музейных экспонатов, в том числе хранящихся в Эрмитаже. Сегодня Дунь-хуан является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако вопросами его сохранности серьезно занялись лишь в конце 1980-х годов. Ольденбург зафиксировал состояние памятника в 1915 году — за прошедшее время многие его элементы были утрачены. Именно поэтому публикация рукописей имеет столь высокое значение.

В семинаре, посвященном публикации уникальных документов, примут участие генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан восточного факультета СПбГУ, заведующий кафедрой музейного дела и охраны памятников СПбГУ Михаил Пиотровский, академик РАН Михаил Бухарин, директор Санкт-Петербургского филиала Архива РАН член-корреспондент РАН Ирина Тункина, старший научный сотрудник отдела Востока Государственного Эрмитажа, хранитель коллекций китайского прикладного и ювелирного искусства и памятников Дунь-хуана Мария Меньшикова.

Начало мероприятия: 25 февраля, в 17:00.

Источник: СПбГУ
мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

1-12-2020, 12:28
250-летие знаменитого мореплавателя Ивана Крузенштерна отметят в Президентской библиотеке
8-02-2021, 10:36
Выставка уникальных археологических находок в музее Рерихов
21-01-2020, 11:25
Презентация сборника «Оборона Ленинграда. 1941-1945. Документы и материалы»
6-01-2020, 12:28
В Тихвинский музей передали уникальные материалы из Болгарии
7-12-2020, 00:49
Умер бывший декан исторического факультета СПбГУ Игорь Фроянов
18-11-2020, 13:06
Архивные материалы о разрушенном соборе «всей российской артиллерии», где Пушкин крестил дочь, представят в Санкт-Петербурге

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
291
6-02-2021, 16:17
На трассе "Скандинавии" в ДТП пострадали пять человек
0
400
4-02-2021, 11:28
На Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
0
330
3-02-2021, 11:59
В Ленобласти иномарка и маршрутка попали в ДТП
0
567
28-01-2021, 10:42
Смертельное ДТП на трассе Кола в Бокситогорском районе Ленобласти
Наверх