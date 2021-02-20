В СПбГУ представят уникальные материалы Русских Туркестанских экспедиций начала XX века

25 февраля в Санкт-Петербургском государственном университете состоится презентация двух заключительных книг пятитомного издания «Восточный Туркестан и Монголия. История изучения в конце XIX — первой трети XX века». В нем впервые изданы материалы Русских Туркестанских экспедиций под руководством выпускника Университета академика Сергея Федоровича Ольденбурга.

Презентация четвертого и пятого томов состоится в рамках семинара «Актуальные вопросы музееведения», организаторами которого выступают СПбГУ, Государственный Эрмитаж и Институт всеобщей истории РАН. Центральная тема мероприятия — «Описание пещер Чан-фо-дуна близ Дунь-хуана» С. Ф. Ольденбурга, написанное по итогам Второй Русской Туркестанской экспедиции 1914–1915 годов. До публикации издания оно существовало в виде рукописи и доступ к нему имел лишь ограниченный круг исследователей.

«С. Ф. Ольденбург — выпускник Санкт-Петербургского университета, выдающийся востоковед, министр народного просвещения Временного правительства. Более четверти века, вплоть до конца 1920-х годов, он был секретарем Академии науки. Огромная академическая нагрузка не позволяла ему заниматься собственными материалами, собранными в экспедициях. Сейчас российская наука оплачивает свой долг перед этим человеком, который на протяжении долгих и сложных лет спасал ее», — отмечает один из авторов издания, доцент кафедры музейного дела и охраны памятников СПбГУ Виталий Ананьев.

Восточный Туркестан в настоящее время входит в состав Китайской Народной Республики. Дунь-хуан — оазис и городской уезд в городском округе Цзюцюань китайской провинции Ганьсу, в древности служивший воротами в Китай на Великом шелковом пути. Находящиеся поблизости пещеры Чан-фо-дун стали источником уникальных находок и музейных экспонатов, в том числе хранящихся в Эрмитаже. Сегодня Дунь-хуан является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако вопросами его сохранности серьезно занялись лишь в конце 1980-х годов. Ольденбург зафиксировал состояние памятника в 1915 году — за прошедшее время многие его элементы были утрачены. Именно поэтому публикация рукописей имеет столь высокое значение.

В семинаре, посвященном публикации уникальных документов, примут участие генеральный директор Государственного Эрмитажа, декан восточного факультета СПбГУ, заведующий кафедрой музейного дела и охраны памятников СПбГУ Михаил Пиотровский, академик РАН Михаил Бухарин, директор Санкт-Петербургского филиала Архива РАН член-корреспондент РАН Ирина Тункина, старший научный сотрудник отдела Востока Государственного Эрмитажа, хранитель коллекций китайского прикладного и ювелирного искусства и памятников Дунь-хуана Мария Меньшикова.

Начало мероприятия: 25 февраля, в 17:00.