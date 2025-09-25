ента новостей

17:07
Госдума отклонила законопроект о расторжении договоров с операторами связи
17:04
Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области
15:02
В Ленобласти задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней
14:54
В Петербурге с 25 сентября начнется периодическое протапливание
14:50
В Петербурге задержали бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в участии в мошенничестве в сфере страхования
14:44
Выставка венгерского фотографа Петера Чаквари «Крошечная пустошь»
14:36
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже мотоцикла
14:32
В Петербурге поймали уссурийского дропа, помогавшего мошенникам обмануть пенсионера
14:07
В Выборге задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков
14:02
В Петербурге женская сборная Герценовского университета победита на фестивале студенческого футбола
13:58
Подозреваемого в разбойном нападении в торговом центре на Лиговском проспекте задержали в Москве
13:51
В Петербурге ищут стрелявшего в конфликте в Альпийском переулке
13:46
Выставка Герои Красного Креста в Экспофоруме
13:42
В Курортном районе выясняют обстоятельства конфликта между иностранцами
13:36
В Ленобласти задержали подозреваемых в обеспечении технической поддержки телефонного мошенничества
13:31
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта, в котором пострадал ребенок
16:14
На путепроводе «Кудрово-Новосергиевка» над КАД введут реверсивное движение
14:30
В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»
14:02
В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист
13:13
Беглов поздравил Гуцана с назначением на пост Генерального прокурора
13:03
Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний
12:57
В Петербурге мужчину жестоко избили из-за выгула собаки
12:53
В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже
12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
12:41
На улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого в стрельбе по окнам
12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
12:32
На Наличной водитель иномарки распылил газ в дорожном конфликте и попал в ребенка
12:21
В Невском районе полицейсике ликвидировали канал нелегальной миграции
12:15
В квартире на улице Орджоникидзе оперативники изъяли крупную партию "синтетики"
08:58
Смертоносный тайфун Рагаса обрушился на южный Китай
24 сентября в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется выставка венгерского фотографа Петера Чаквари «Крошечная пустошь».

Экспозиция организована при содействии Института Листа, являющегося Венгерским культурным центром, расположенным в Москве.

Предлагаем окунуться в захватывающий мир миниатюрных композиций, созданных венгерским фотохудожником Петером Чаквари, где, по его словам, «случиться все что угодно».

Петер Чаквари приобрел широкую известность в соцсетях и фото сообществах благодаря своему проекту "Tiny Wasteland" ("Крошечная пустошь"). Используя макросъемку, он создает снимки миниатюрных фигурок, размещая их на необычном, юмористическом и порой даже гротескном фоне. На данный момент в рамках проекта создано около двухсот оригинальных фотографий. Мир Чаквари существует в масштабе 1:87. В нем обыденные предметы приобретают новые, неожиданные значения из-за контраста масштабов. Например, дайвер погружается в банку с солеными огурцами, пожарные борются с пламенем острой паприки, а теннисисты соревнуются на корте из губки для мытья посуды. Отличительные черты работ Петера Чаквари – это насыщенные цвета, оригинальный взгляд на привычные вещи и искрометный юмор.

В 2017 году Петер Чаквари был удостоен престижной премии Sony World Photography Awards за одну из фотографий, созданную в рамках проекта "Tiny Wasteland".

Выставка открыта для посещения с 24 сентября 2025 года по 24 ноября 2025 года.

Вход свободный
Галерея «Малевича», 3 этаж в Музее современного искусства АРТМУЗА.
Фотография. 0+

