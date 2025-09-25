Выставка венгерского фотографа Петера Чаквари «Крошечная пустошь»

Экспозиция организована при содействии Института Листа, являющегося Венгерским культурным центром, расположенным в Москве.

Предлагаем окунуться в захватывающий мир миниатюрных композиций, созданных венгерским фотохудожником Петером Чаквари, где, по его словам, «случиться все что угодно».

Петер Чаквари приобрел широкую известность в соцсетях и фото сообществах благодаря своему проекту "Tiny Wasteland" ("Крошечная пустошь"). Используя макросъемку, он создает снимки миниатюрных фигурок, размещая их на необычном, юмористическом и порой даже гротескном фоне. На данный момент в рамках проекта создано около двухсот оригинальных фотографий. Мир Чаквари существует в масштабе 1:87. В нем обыденные предметы приобретают новые, неожиданные значения из-за контраста масштабов. Например, дайвер погружается в банку с солеными огурцами, пожарные борются с пламенем острой паприки, а теннисисты соревнуются на корте из губки для мытья посуды. Отличительные черты работ Петера Чаквари – это насыщенные цвета, оригинальный взгляд на привычные вещи и искрометный юмор.

В 2017 году Петер Чаквари был удостоен престижной премии Sony World Photography Awards за одну из фотографий, созданную в рамках проекта "Tiny Wasteland".

Выставка открыта для посещения с 24 сентября 2025 года по 24 ноября 2025 года.

Вход свободный

Галерея «Малевича», 3 этаж в Музее современного искусства АРТМУЗА.

Фотография. 0+