ента новостей

12:34
Выставка «Мальчишки и девчонки»
12:30
В Ленобласти охранник прострелил мужчине ногу
12:22
В Петроградском районе «БМВ Х5» сбила школьника на самокате
12:17
В Ленобласти поймали подозреваемого в обмане пенсионерки из Приморского района
12:42
В Гатчине 29-летний водитель на «ВАЗ-21102» насмерть сбил пешехода
12:37
В центре Петербурга иномарка сбила 17-летнего пешехода
12:31
На Васильевском острове ликвидировали притон для занятия проституцией
12:27
В Петроградском районе пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 10,7 млн рублей
12:21
На Васильевском острове задержали подозреваемых в нападении на подростка
11:51
В Петербурге раскрыли убийство 12-летней девочки, совершенное 18 лет назад
09:14
20 лет со дня 5 волны расширения НАТО
09:10
В 2024 году выйдет 25 тысяч Xcite
23:05
В Невском районе иномарка снесла металлическое ограждение. 18-летнего водителя госпитализировали
14:10
Антоха МС представит новый альбом на сольном концерте в Петербурге
14:07
На КАД между развязками с Московским шоссе и проспектом Обуховской Обороны перекроют одну полосу
14:00
В Петербурге ищут водителя, сбившего 7-летнего мальчика на Стрельнинском шоссе
13:54
В Петербурге поймали подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты пенсионерки
13:46
На севере Петербурга поймали наркосбытчика
13:39
В центре Петербурга поймали мошенника, обманувшего пенсионерку
13:31
В Ленобласти ликвидировали подпольную наркоплантацию
11:15
Роскомнадзор отчитался о взаимодействии с соцсетями по удалению запрещенных материалов
11:08
Закрытие трамвайного движения по Садовой улице
10:15
Зимой дома убирали плохо
09:24
Владельца Telegram призвали бороться с терроризмом
07:43
Киберучения для студентов СПО прошли в Санкт-Петербург
02:44
Волейболистка «Ленинградки» Анастасия Гарелик набрала 15 очков в победном для команды Александра Кашина матче плей-офф Суперлиги с командой «Динамо-Метар»
01:17
Кубок Гагарина – 2024: «Металлург» обыграл «Спартак» 5:3, «Авангард» победил «Локомотив» 3:2
20:19
Волейбольный «Зенит» из Санкт-Петербурга легко преодолел барьер в виде клуба «Газпром-Югра», но дальше будет сложнее
17:56
Полицейские поймали «домушников» похитивших ювелирные украшения и деньги и из коттеджа актрисы в поселке Тярлево
17:03
В Петербурге увековечат имя Токтогон Алтыбасаровой
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Мальчишки и девчонки»

Выставка «Мальчишки и девчонки»

0
0
Опубликовал: Питерец
0
Фото:
АРТМУЗА
В Музее современного искусства АРТМУЗА откроется персональная выставка Марии Аргуновой

2 апреля в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется персональная выставка Марии Аргуновой, автор – победитель международного фотопроекта о детстве «Разреши мне быть ребенком»!
Выставка «Мальчишки и девчонки» летопись о детстве, о юности, о взрослении — это 25 кадров, которые останавливают время. Здесь каждый найдет ту самую «картинку» из детства, которая напомнит ему о счастливых и добрых моментах.
Мария Аргунова - триумфатор масштабного фотопроекта, посвящённому теме детства – «Разреши мне быть ребёнком». Выставка собрала авторов семейной фотографии из разных городов России, Америки, Белоруссии, Испании, Италии, Кипра. Организаторы проекта – творческая команда Soltanova Project, а также экспертная комиссия отобрали из более 1800 фоторабот лучшие 105, чтобы
каждый зритель смог остановить время и хоть на миг «возвратиться» в свое счастливое детство.
В АРТМУЗЕ будет представлен взгляд на мир через объектив победителя проекта – Марины Аргуновой, незаурядного мастера фотографии, предпочитающего стиль LifeStyle. В своем портфолио Мария имеет публикации в культовых  фотожурналах: Vogue, Iconic, Sguardo, Dehazed. Она собрала внушительный пул наград и достижений, Top-100 Всероссийского конкурса Russian Photo Awards
в номинации «Мужской портрет», Выбор редактора (Editor’s pick) в международном конкурсе LensCulture в номинации Street Photography Awards, Top 100 Всероссийского конкурса Russian Photo Awards в номинации «Детская фотография», почетное упоминание жюри (Honorable mention) в международном фотоконкурсе TIFA (Tokyo International Foto Awards) и многие другие.
Музей современного искусства «Артмуза»
Галерея Бизнес-арт
С 2 по 24 апреля
Вернисаж: 3 апреля в 19:00

Источник: АРТМУЗА
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

14-10-2022, 19:11
Выставка «Nude: Theme and Variations»
28-10-2022, 09:05
Выставка Дианы Авхадиевой «Nude: Theme and Variations»
24-01-2020, 13:25
Выставка «Ретроспектива детства»
8-10-2015, 08:20
Выставка Марины Фёдоровой «Продлевая лето»
4-03-2020, 20:00
Выставка «Интро»
27-03-2024, 09:27
АРТМУЗА представит персональную выставку Андрея Блиока

Происшествия на дорогах

0
15
Сегодня, 12:22
В Петроградском районе «БМВ Х5» сбила школьника на самокате
0
166
Вчера, 12:42
В Гатчине 29-летний водитель на «ВАЗ-21102» насмерть сбил пешехода
0
142
Вчера, 12:37
В центре Петербурга иномарка сбила 17-летнего пешехода
0
186
29-03-2024, 23:05
В Невском районе иномарка снесла металлическое ограждение. 18-летнего водителя госпитализировали
Наверх