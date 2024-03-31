2 апреля в Музее современного искусства АРТМУЗА откроется персональная выставка Марии Аргуновой, автор – победитель международного фотопроекта о детстве «Разреши мне быть ребенком»!

Выставка «Мальчишки и девчонки» летопись о детстве, о юности, о взрослении — это 25 кадров, которые останавливают время. Здесь каждый найдет ту самую «картинку» из детства, которая напомнит ему о счастливых и добрых моментах.

Мария Аргунова - триумфатор масштабного фотопроекта, посвящённому теме детства – «Разреши мне быть ребёнком». Выставка собрала авторов семейной фотографии из разных городов России, Америки, Белоруссии, Испании, Италии, Кипра. Организаторы проекта – творческая команда Soltanova Project, а также экспертная комиссия отобрали из более 1800 фоторабот лучшие 105, чтобы

каждый зритель смог остановить время и хоть на миг «возвратиться» в свое счастливое детство.

В АРТМУЗЕ будет представлен взгляд на мир через объектив победителя проекта – Марины Аргуновой, незаурядного мастера фотографии, предпочитающего стиль LifeStyle. В своем портфолио Мария имеет публикации в культовых фотожурналах: Vogue, Iconic, Sguardo, Dehazed. Она собрала внушительный пул наград и достижений, Top-100 Всероссийского конкурса Russian Photo Awards

в номинации «Мужской портрет», Выбор редактора (Editor’s pick) в международном конкурсе LensCulture в номинации Street Photography Awards, Top 100 Всероссийского конкурса Russian Photo Awards в номинации «Детская фотография», почетное упоминание жюри (Honorable mention) в международном фотоконкурсе TIFA (Tokyo International Foto Awards) и многие другие.

Музей современного искусства «Артмуза»

Галерея Бизнес-арт

С 2 по 24 апреля

Вернисаж: 3 апреля в 19:00