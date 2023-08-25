Выставка «АРТиКУЛ. Кадр №1»

5 сентября, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ начнёт работу фотоэкспозиция «АРТиКУЛ. Кадр №1».
Это будет первая выставка в рамках творческого проекта музея и журнала АРТиКУЛ. Она открывает цикл экспозиций, который, по замыслу кураторов, продлится несколько сезонов.
Амбициозная цель данного проекта - в полной мере раскрыть для петербуржцев и гостей города искусство фотографии, представляя работы современных профессиональных фотохудожников.
АРТиКУЛ – это петербургский авторский журнал о кино- и фотоискусстве. Идея выпуска подобного издания зародилась на кафедре кинофотоискусства Санкт-Петербургского института культуры (отсюда и его название); первый номер вышел в свет в мае 2021 года.
В журнале публикуются работы студентов и выпускников творческих ВУЗов Санкт-Петербурга в области аудиовизуальных искусств: фотографов, режиссёров, операторов, мультипликаторов.
Создателем и главным редактором журнала является выпускница Института культуры, петербургский фотохудожник Рина Моф.
Торжественное открытие выставки «АРТиКУЛ. Кадр №1» состоится 5 сентября, в 19.00.
Экспозиция будет работать до 1 ноября.
Вход традиционно свободный.
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