Выставка «АРТиКУЛ. Кадр №1»

5 сентября, в 19.00 в музее современного искусства АРТМУЗА /13 линия В.О., 70/ начнёт работу фотоэкспозиция «АРТиКУЛ. Кадр №1».

Это будет первая выставка в рамках творческого проекта музея и журнала АРТиКУЛ. Она открывает цикл экспозиций, который, по замыслу кураторов, продлится несколько сезонов.

Амбициозная цель данного проекта - в полной мере раскрыть для петербуржцев и гостей города искусство фотографии, представляя работы современных профессиональных фотохудожников.

АРТиКУЛ – это петербургский авторский журнал о кино- и фотоискусстве. Идея выпуска подобного издания зародилась на кафедре кинофотоискусства Санкт-Петербургского института культуры (отсюда и его название); первый номер вышел в свет в мае 2021 года.

В журнале публикуются работы студентов и выпускников творческих ВУЗов Санкт-Петербурга в области аудиовизуальных искусств: фотографов, режиссёров, операторов, мультипликаторов.

Создателем и главным редактором журнала является выпускница Института культуры, петербургский фотохудожник Рина Моф.

Торжественное открытие выставки «АРТиКУЛ. Кадр №1» состоится 5 сентября, в 19.00.

Экспозиция будет работать до 1 ноября.

Вход традиционно свободный.