Выставка фотографий Михаила Дагаева — «Глазами Пилигрима»

10 сентября в музее современного искусства Артмуза откроется первая персональная выставка фотографий романтика, мечтателя, паладина, путешественника - Михаила Дагаева — «Глазами

Пилигрима»

Первая персональная выставка фотографий романтика, мечтателя,

паладина, путешественника - Михаила Дагаева - «Глазами Пилигрима». Михаил Дагаев не мыслит свою жизнь без путешествий и щелчка затвора фотоаппарата. С детства увлекается фотографией и прозой. Первые опыт фотографии в шестилетнем возрасте - пленка. Затем интерес к возможностям Polaroid 10 ×10 см. Испытал возможности профессиональной

техники, а с 2021 года успешно занимается мобильной фотографией.

«Будешь видеть Мир моими глазами» - девиз творчества М. Дагаева. Участник и победитель многих фотоконкурсов, всегда в тени, всегда тайна, за него говорят его снимки, обладающие особым настроением, они живые как картины. И у каждого кадра есть история, они многогранны, в них много

деталей, каждый увидит и почувствует «своё». «Я бы хотел, чтобы мои картины помогли людям поверить в себя, в свой творческий потенциал и пробудили в них жажду жизни. А пусть я для них останусь призраком, мимолетным видением, появившимся в их жизни пусть даже через момент запечатленный на фото, но на всегда изменивший

их внутренний и внешний миры.»

10 сентября — 10 ноября 2024

Вернисаж: 10 сентября в 19:00

Галерея «Улица Малевича» 3 этаж