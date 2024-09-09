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Питерец.ру » Культура » Выставка фотографий Михаила Дагаева — «Глазами Пилигрима»

Выставка фотографий Михаила Дагаева — «Глазами Пилигрима»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Артмуза
В музее современного искусства Артмуза откроется первая персональная выставка фотографий Михаила Дагаева — «Глазами Пилигрима»

10 сентября в музее современного искусства Артмуза откроется первая персональная выставка фотографий романтика, мечтателя, паладина, путешественника - Михаила Дагаева — «Глазами
Пилигрима»
Первая персональная выставка фотографий романтика, мечтателя,
паладина, путешественника - Михаила Дагаева - «Глазами Пилигрима». Михаил Дагаев не мыслит свою жизнь без путешествий и щелчка затвора фотоаппарата. С детства увлекается фотографией и прозой. Первые опыт фотографии в шестилетнем возрасте - пленка. Затем интерес к возможностям Polaroid 10 ×10 см. Испытал возможности профессиональной
техники, а с 2021 года успешно занимается мобильной фотографией.
«Будешь видеть Мир моими глазами» - девиз творчества М. Дагаева. Участник и победитель многих фотоконкурсов, всегда в тени, всегда тайна, за него говорят его снимки, обладающие особым настроением, они живые как картины. И у каждого кадра есть история, они многогранны, в них много
деталей, каждый увидит и почувствует «своё». «Я бы хотел, чтобы мои картины помогли людям поверить в себя, в свой творческий потенциал и пробудили в них жажду жизни. А пусть я для них останусь призраком, мимолетным видением, появившимся в их жизни пусть даже через момент запечатленный на фото, но на всегда изменивший
их внутренний и внешний миры.»
10 сентября — 10 ноября 2024
Вернисаж: 10 сентября в 19:00
Галерея «Улица Малевича» 3 этаж

Источник: Артмуза
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