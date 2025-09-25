ента новостей

17:07
Госдума отклонила законопроект о расторжении договоров с операторами связи
17:04
Александр Дрозденко вступил в должность губернатора Ленинградской области
15:02
В Ленобласти задержан подозреваемый в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней
14:54
В Петербурге с 25 сентября начнется периодическое протапливание
14:50
В Петербурге задержали бывшего сотрудника ДПС, обвиняемого в участии в мошенничестве в сфере страхования
14:44
Выставка венгерского фотографа Петера Чаквари «Крошечная пустошь»
14:36
В Ленобласти поймали подозреваемого в краже мотоцикла
14:32
В Петербурге поймали уссурийского дропа, помогавшего мошенникам обмануть пенсионера
14:07
В Выборге задержали подозреваемую в незаконном обороте наркотиков
14:02
В Петербурге женская сборная Герценовского университета победита на фестивале студенческого футбола
13:58
Подозреваемого в разбойном нападении в торговом центре на Лиговском проспекте задержали в Москве
13:51
В Петербурге ищут стрелявшего в конфликте в Альпийском переулке
13:46
Выставка Герои Красного Креста в Экспофоруме
13:42
В Курортном районе выясняют обстоятельства конфликта между иностранцами
13:36
В Ленобласти задержали подозреваемых в обеспечении технической поддержки телефонного мошенничества
13:31
В Петербурге задержали участника дорожного конфликта, в котором пострадал ребенок
16:14
На путепроводе «Кудрово-Новосергиевка» над КАД введут реверсивное движение
14:30
В Петербурге прошли соревнования по боксу «Кубок «Олимпийских надежд»
14:02
В Петербурге задержан наркосбытчик-рецидивист
13:13
Беглов поздравил Гуцана с назначением на пост Генерального прокурора
13:03
Госдума приняла законопроект о защите потребителей от нежелательных автосписаний
12:57
В Петербурге мужчину жестоко избили из-за выгула собаки
12:53
В Невском райне задержали рецидивиста, подозреваемого в уличном грабеже
12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
12:41
На улице Софьи Ковалевской задержали подозреваемого в стрельбе по окнам
12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
12:32
На Наличной водитель иномарки распылил газ в дорожном конфликте и попал в ребенка
12:21
В Невском районе полицейсике ликвидировали канал нелегальной миграции
12:15
В квартире на улице Орджоникидзе оперативники изъяли крупную партию "синтетики"
08:58
Смертоносный тайфун Рагаса обрушился на южный Китай
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка Герои Красного Креста в Экспофоруме

Выставка Герои Красного Креста в Экспофоруме

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
Уникальный выставочный арт-проект Марка Павлова и Натальи Агарковой будет представлен публике.

В рамках XIII Петербургского международного форума здоровья в Малом пассаже КВЦ «Экспофорум» (Петербургское шоссе, 64, корп. 1) с 15 по 17 октября состоится выставка работ художников Марка Павлова (Опульса) и Натальи Агарковой, посвященная историческим личностям Красного Креста в России и в 130 странах мира.

Марк Павлов задумал цикл полиптихов «Герои Красного Креста» еще в годы службы в разведуправлении во время Афганской войны, когда, сопровождая своего командира, Марк Маркович присутствовал при передаче военнопленных через Красный Крест.

Марк Павлов рассказывает: «Мой начальник - непосредственный командир, полковник Эркин Габидов, был замначальника разведывательного управления округа в Афганистане и занимался обменом военнопленных. По линии Красного Креста обменивали военнопленных по «Женевской конвенции» 1949 года, я во многих обменах участвовал в переговорных процессах с моджахедами, мой начальник знал два языка фарси и дари, спокойно говорил, а я был свидетелем. Обмен военнопленных – это потрясающая жизненная ситуация, когда человек обретает новую надежду попасть на родину. У меня такое ощущение тогда возникло, что мне необходимо создать картины, посвященные этой организации: Международному комитету Красного Креста».

История движения Международного Красного Креста берет свое начало с битвы при Сольферино, которая произошла 24 июня 1859 года. Швейцарский бизнесмен Анри Дюнан, будучи свидетелем жестокого военного столкновения, организовал добровольческое движение в поддержку жертв войны и вооружённого насилия.

Наталья Агаркова: «В 2009 году мы с Марком получили заказ на конный портрет одного выдающегося деятеля, и в то же время к нам обратился «Красный крест». В ожидании выставки в Союзе художников мы сидели и рисовали эскизы композиции, и вдруг деятель на коне неожиданно хорошо вписался в крест! Невероятная композиция получила одобрение тогдашнего председателя Союза художников, и так структурно родился новый цикл».

Полиптихи Марка Павлова и Натальи Агарковой посвящены людям, создававшим или значительно поддержавшим общество Красного Креста в различных странах. На комбинированных полотнах не просто портреты, но и важнейшие эпизоды из жизни многих деятелей, вошедших в мировую историю.

Наталья Агаркова: «Каждый крест совершенно уникален, они все разные, есть и только голова, есть многофигурная композиция в границах креста, есть даже самолет. Основание и жизнь общества Красного Креста в каждой стране – захватывающая и поучительная история человеческой жизни на благо всех людей. Информацию помогали находить библиотеки, за это им огромная благодарность!»

Не менее десятка полиптихов посвящены Красному Кресту, идее милосердия и благотворительности в России и конкретно Александру II, Иоанну Кронштадтскому, Великой княгине Елизавете Федоровне, Петру Францевичу Лесгафту, Святителю Луке Войно-Ясенецкому и др.

В рамках выставки состоится премьерный показ новых полиптихов с изображением Великой княгини Елены Павловной, и военврача Николая Ивановича Пирогова.

Формат полиптихов оригинален и не имеет аналогов, это сборная модульная конструкция, в основе которой крест 1,5 на 1,5 метра (холст, масло) и пространство между крестом в другом материале, содержащее флаг и герб соответствующей страны. Такой уникальный формат позволяет не просто экспонировать живопись на плоской стене, но выстраивать объемные конструкции.

Выставка будет открыта для посетителей во все время работы XIII Петербургского международного форума здоровья 15-17 октября 2025 года в Конгресс-центр «Экспофорум», Зона Е, Малый пассаж (Петербургское шоссе, 64, кор.1).

На выставке будут проводиться авторские экскурсии. Посетители выставки смогут лично пообщаться с художниками арт-проекта во время работы ПМФЗ-2025:

15–16 октября 2025 с 10:00 – 18:00

17 октября 2025 с 10:00 – 17:00

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

5-05-2022, 11:51
Неделя Российского Красного Креста
22-02-2025, 09:20
Склады Красного Креста признают памятниками
26-11-2019, 10:58
Выставка «Женщины и война. Простые истории»
29-12-2020, 14:25
Автомобилисты Петербурга поблагодарят врачей, выстроившись в красный крест
8-09-2022, 16:41
По меньшей мере 16 человек погибли из-за проливных дождей, вызвавших оползни в Уганде
8-02-2023, 09:09
Мексика отправляет свои любимые поисково-спасательные отряды собак в Турцию

Происшествия на дорогах

Вчера, 12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
Вчера, 12:37
На Новочеркасском проспекте иномарка сбила 12-летнюю школьницу
22-09-2025, 15:23
В деревне Малое Рейзино в ДТП погиб мужчина на электросамокате
22-09-2025, 15:17
В Стрельне подросток на мопеде врезался в ограждение
Наверх