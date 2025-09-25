Выставка Герои Красного Креста в Экспофоруме

В рамках XIII Петербургского международного форума здоровья в Малом пассаже КВЦ «Экспофорум» (Петербургское шоссе, 64, корп. 1) с 15 по 17 октября состоится выставка работ художников Марка Павлова (Опульса) и Натальи Агарковой, посвященная историческим личностям Красного Креста в России и в 130 странах мира.

Марк Павлов задумал цикл полиптихов «Герои Красного Креста» еще в годы службы в разведуправлении во время Афганской войны, когда, сопровождая своего командира, Марк Маркович присутствовал при передаче военнопленных через Красный Крест.

Марк Павлов рассказывает: «Мой начальник - непосредственный командир, полковник Эркин Габидов, был замначальника разведывательного управления округа в Афганистане и занимался обменом военнопленных. По линии Красного Креста обменивали военнопленных по «Женевской конвенции» 1949 года, я во многих обменах участвовал в переговорных процессах с моджахедами, мой начальник знал два языка фарси и дари, спокойно говорил, а я был свидетелем. Обмен военнопленных – это потрясающая жизненная ситуация, когда человек обретает новую надежду попасть на родину. У меня такое ощущение тогда возникло, что мне необходимо создать картины, посвященные этой организации: Международному комитету Красного Креста».

История движения Международного Красного Креста берет свое начало с битвы при Сольферино, которая произошла 24 июня 1859 года. Швейцарский бизнесмен Анри Дюнан, будучи свидетелем жестокого военного столкновения, организовал добровольческое движение в поддержку жертв войны и вооружённого насилия.

Наталья Агаркова: «В 2009 году мы с Марком получили заказ на конный портрет одного выдающегося деятеля, и в то же время к нам обратился «Красный крест». В ожидании выставки в Союзе художников мы сидели и рисовали эскизы композиции, и вдруг деятель на коне неожиданно хорошо вписался в крест! Невероятная композиция получила одобрение тогдашнего председателя Союза художников, и так структурно родился новый цикл».

Полиптихи Марка Павлова и Натальи Агарковой посвящены людям, создававшим или значительно поддержавшим общество Красного Креста в различных странах. На комбинированных полотнах не просто портреты, но и важнейшие эпизоды из жизни многих деятелей, вошедших в мировую историю.

Наталья Агаркова: «Каждый крест совершенно уникален, они все разные, есть и только голова, есть многофигурная композиция в границах креста, есть даже самолет. Основание и жизнь общества Красного Креста в каждой стране – захватывающая и поучительная история человеческой жизни на благо всех людей. Информацию помогали находить библиотеки, за это им огромная благодарность!»

Не менее десятка полиптихов посвящены Красному Кресту, идее милосердия и благотворительности в России и конкретно Александру II, Иоанну Кронштадтскому, Великой княгине Елизавете Федоровне, Петру Францевичу Лесгафту, Святителю Луке Войно-Ясенецкому и др.

В рамках выставки состоится премьерный показ новых полиптихов с изображением Великой княгини Елены Павловной, и военврача Николая Ивановича Пирогова.

Формат полиптихов оригинален и не имеет аналогов, это сборная модульная конструкция, в основе которой крест 1,5 на 1,5 метра (холст, масло) и пространство между крестом в другом материале, содержащее флаг и герб соответствующей страны. Такой уникальный формат позволяет не просто экспонировать живопись на плоской стене, но выстраивать объемные конструкции.

Выставка будет открыта для посетителей во все время работы XIII Петербургского международного форума здоровья 15-17 октября 2025 года в Конгресс-центр «Экспофорум», Зона Е, Малый пассаж (Петербургское шоссе, 64, кор.1).

На выставке будут проводиться авторские экскурсии. Посетители выставки смогут лично пообщаться с художниками арт-проекта во время работы ПМФЗ-2025:

15–16 октября 2025 с 10:00 – 18:00

17 октября 2025 с 10:00 – 17:00