Выставка «Студия Гигарт»

Экспозиция произведений художников, занимающихся в студии «Гигарт» под кураторством Кирилла Карнаухова. Для любого творческого человека чрезвычайно значимо обретение признания. Каждая организация выставки является подтверждением значимости творческой деятельности, уникальной возможностью продемонстрировать свои навыки и ощутить глубокое переживание и ответственность за те художественные произведения, которые авторы представляют публике в пространстве АРТМУЗЫ.

Художественная студия при Доме офицеров Санкт-Петербурга функционирует с 2011 года. С момента основания сохраняется стабильный состав художников, неустанно создающих новые произведения искусства. Грамотный подход к организации творческого и образовательного процесса, направленного на развитие способностей участников студии, обеспечивает её руководитель, Кирилл Владимирович Карнаухов, являющийся членом секции живописи Санкт-Петербургского союза художников. Он охотно делится своим опытом и знаниями с начинающими деятелями искусства.

18 сентября в 19.00 в 19.00, галереи 2 этажа Музея современного искусства АРТМУЗА.