17:26
В Колпино поймали поджигателя автомобиля на улице Металлургов
16:29
В Петербурге откроют «Школу материнства» для глухих и слабослышащих женщин
16:07
В Ленобласти задержали пожилого мужчину, пытавшегося затащить в кусты ребенка
15:49
В Ленобласти грузовик сбил двух пешеходов, одного – насмерть
15:44
В Петербурге поймали подозреваемого в квартирных кражах в доме на Купчинской улице
15:38
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пожилой женщины с Наличной улицы
14:03
На Московском проспекте задержали участников массовой драки
14:00
В Петербурге из сарая похитили ружье и два газовых пистолета
13:58
Из «коммуналки» на Гороховой улице украли икону
13:02
Премьера спектакля «Ханума»
12:13
В Петербурге задержали наркозакладчицу на каршеринговом авто
19:47
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
13:12
Apple оштрафовали за неудаление запрещенного контента
13:04
В Герценовском университете открылась выставка иконописи «Богословие в красках»
12:55
В Петербурге задержали пожилую женщину - "дропа", причастную к обману пенсионера с проспекта Луначарского
12:52
В Сертолово задержан подозреваемый в вандализме
12:30
На Аллее Поликарпова задержали подозреваемых в хулиганстве со стрельбой
12:24
В Ленобласти электричка снесла легковой автомобиль
11:28
Более десятка человек были убиты и сотни ранены во время молодежных протестов в Непале
11:05
В Мурино полицейсике искали нелегалов на стройках
10:41
В Ленобласти ищут водителя, насмерть сбившего женщину в Касимово
10:32
В Петербурге завершился турнир по волейболу – «Мемориал Платонова»
09:36
Спектакль «Сатисфакция» — гениальная пьеса Евгения Гришковца
09:33
На сцене БКЗ «Октябрьский «Юнона и Авось» рок-опера гала. Премьера!
09:28
Выставка «Картины опыта»
09:27
Выставка «Под черным солнцем»
08:49
В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры
16:46
В Петербурге завершились Всероссийские соревнования по парусному спорту среди студентов
16:37
По меньшей мере шесть человек погибли в результате теракта в Иерусалиме
15:44
Петербуржцы возложили цветы к монументу «Мать-Родина» в День памяти жертв блокады
Премьера спектакля «Ханума»

На большой сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» состоится премьера спектакля «Ханума» 

3 октября в 19:00 на основной сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» состоится знаковое событие – премьерный показ спектакля «Ханума». Эта постановка, основанная на популярной пьесе Авксентия Цагарели, была реализована режиссером Львом Рахлиным.

Центральное место действия пьесы «Ханума» – колоритный Тифлис. Зритель становится свидетелем истории князя Вано Пантиашвили, который, находясь на грани разорения, видит спасение в выгодном браке. Поиск состоятельной невесты становится для него вопросом выживания.

Сюжет закручивается вокруг соперничества двух свах, Ханумы и Кабато, чьи подходы к делу кардинально противоположны. Ханума ставит во главу угла искренние чувства, в то время как Кабато ориентируется исключительно на материальную выгоду. Предлагая князю вдову с солидным капиталом, Ханума учитывает соответствие возрастов, а Кабато делает ставку на юную и богатую Сону, в которую безумно влюблен племянник князя Котэ.

Не желая допустить свадьбы дяди и Соны, Котэ обращается за помощью к Хануме, и та с энтузиазмом берется за дело. В роли Ханумы выступит заслуженная артистка Санкт-Петербурга Наталья Парашкина, Кабато сыграет Мария Мещерякова. Режиссер подчеркивает, что новая версия «Ханумы» будет существенно отличаться от классической постановки Георгия Товстоногова. Зрителей ждет яркое представление, полное южного колорита и веры в силу любви.

В спектакле также принимают участие Дмитрий Гирев, Денис Мухоян и другие актеры. Художник-постановщик — Вячеслав Окунев, балетмейстер — Владимир Романовский, композитор — Александр Богачев. Следующие показы состоятся 13 и 24 октября. Возрастное ограничение: 16+.

