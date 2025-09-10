Премьера спектакля «Ханума»

3 октября в 19:00 на основной сцене Театра-фестиваля «Балтийский дом» состоится знаковое событие – премьерный показ спектакля «Ханума». Эта постановка, основанная на популярной пьесе Авксентия Цагарели, была реализована режиссером Львом Рахлиным.

Центральное место действия пьесы «Ханума» – колоритный Тифлис. Зритель становится свидетелем истории князя Вано Пантиашвили, который, находясь на грани разорения, видит спасение в выгодном браке. Поиск состоятельной невесты становится для него вопросом выживания.

Сюжет закручивается вокруг соперничества двух свах, Ханумы и Кабато, чьи подходы к делу кардинально противоположны. Ханума ставит во главу угла искренние чувства, в то время как Кабато ориентируется исключительно на материальную выгоду. Предлагая князю вдову с солидным капиталом, Ханума учитывает соответствие возрастов, а Кабато делает ставку на юную и богатую Сону, в которую безумно влюблен племянник князя Котэ.

Не желая допустить свадьбы дяди и Соны, Котэ обращается за помощью к Хануме, и та с энтузиазмом берется за дело. В роли Ханумы выступит заслуженная артистка Санкт-Петербурга Наталья Парашкина, Кабато сыграет Мария Мещерякова. Режиссер подчеркивает, что новая версия «Ханумы» будет существенно отличаться от классической постановки Георгия Товстоногова. Зрителей ждет яркое представление, полное южного колорита и веры в силу любви.

В спектакле также принимают участие Дмитрий Гирев, Денис Мухоян и другие актеры. Художник-постановщик — Вячеслав Окунев, балетмейстер — Владимир Романовский, композитор — Александр Богачев. Следующие показы состоятся 13 и 24 октября. Возрастное ограничение: 16+.