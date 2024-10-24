В Герценовском университете готовят уникальный сборник, посвященный творчеству блокадных композиторов

Ректор РГПУ им. А. И. Герцена Сергей Тарасов на Ученом совете рассказал о новом уникальном издании, которое готовит вуз совместно с Санкт-Петербургской епархией. Это нотный сборник «Молитва Победы», посвященный творчеству композиторов, которые работали в Ленинграде в годы блокады.

В сборнике также будут опубликованы архивные данные о творческом служении в Ленинграде и церковной музыке в блокадных храмах. В дополнение к изданию планируется запись диска с песнопениями в исполнении студенческого хора института музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена.

«Реализация стратегических проектов по различным направлениям – одна из основных задач нашего вуза. Мы уже подготовили и представили учебник по философии для педагогических вузов, на последнем этапе находится работа над новым учебником по психологии. Университет издает и совершенно уникальные книги, такие как «Блокадная педагогика» и, конечно, тот сборник, который готовится в сотрудничестве с епархией. Все эти издания составляют мировоззренческий каркас, на который будут опираться будущие педагоги», — подчеркнул Сергей Тарасов.

Напомним, в начале октября представлено научно-документальное издание «Блокадная педагогика». Монография приурочена к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и окончанию битвы за город, а также к грядущему 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое страна отметит в мае 2025 года. В работе публикуется значительная часть документов, фотографий, воспоминаний. Авторы показали профессиональные механизмы работы педагогов, которые в условиях блокады сохраняли жизни детей, развивали, воспитывали и обучали юных ленинградцев. В книгу включены статистические сведения, обширные документальные свидетельства, авторская интерпретация блокадных педагогических реалий, образцы блокадного творчества детей и взрослых.