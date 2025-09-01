ента новостей

В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры

В Петербурге прошел Фестиваль казачьей культуры

Опубликовал: Вадик Котов
В этом году традиционный казачий праздник впервые состоялся в самом сердце спортивного Санкт-Петербурга

В этом году масштабный казачий праздник, традиционно собирающий множество людей, впервые обрел новую, впечатляющую площадку. Он состоялся в самом сердце спортивной жизни Санкт-Петербурга, в непосредственной близости от «Газпром Арены», одного из лучших стадионов России. Это событие, несомненно, привнесло особый колорит в привычную спортивную атмосферу города на Неве, став ярким пятном в культурном календаре.

Праздничная программа началась с торжественного и волнующего построения казачьих подразделений. Воздух наполнился ощущением порядка и дисциплины, подчеркивая важность события. В честь Дня Государственного Флага Российской Федерации, перед строем казаков, выстроившихся с безупречной выправкой, и многочисленными зрителями, было развернуто впечатляющее зрелище – двадцатиметровый государственный стяг. Его внушительные размеры, яркие цвета и гордо развевающиеся полотнища произвели неизгладимое впечатление на всех присутствующих, символизируя величие и мощь России. Активисты Волонтёрской роты, с помощью специальных механизмов, грациозно и аккуратно развернули флаг, создавая настоящее патриотическое действо.

С приветственным словом к собравшимся обратился директор Дома национальностей Игорь Жуков, выступивший от имени вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Потапенко. Его речь была пропитана уважением к истории и традициям казачества. Игорь Жуков подчеркнул неизгладимый вклад казаков в защиту Родины, отметив их мужество и героизм, проявленные во время Великой Отечественной Войны, в том числе, при обороне осажденного Ленинграда и во время прорыва блокады. Он трогательно напомнил о том, как казаки стояли плечом к плечу с другими защитниками города, проявляя невиданную стойкость и самоотверженность. Память об их подвиге, по его словам, увековечена на мемориальной плите на Пискаревском кладбище, месте скорби и памяти миллионов погибших ленинградцев. Игорь Жуков особо выделил, что традиции веры и беспрекословной службы Родине, заложенные поколениями казаков, живы и по сей день, находя свое отражение в жизни современного казачества.

Временно исполняющий обязанности атамана казачьего округа Санкт-Петербурга Дмитрий Дудкин также обратился к участникам праздника с теплыми словами поздравления, подчеркнув единство и сплоченность казачьего сообщества. Его речь была наполнена оптимизмом и надеждами на продолжение славных традиций.

Для многочисленных гостей фестиваля была организована обширная и разнообразная программа. На выставке макетов боевого стрелкового оружия можно было ближе познакомиться с историей вооружения казачьих войск, рассмотреть детали и понять особенности различных моделей. Выставка-презентация декоративно-прикладного искусства и традиционных казачьих ремесел представила уникальные образцы народного творчества, позволив полюбоваться изысканными изделиями из дерева, металла, ткани, прочувствовать богатство и разнообразие казачьей культуры. Многочисленные мастер-классы позволяли посетителям самим прикоснуться к древним ремеслам. Интерактивная программа поражала своим разнообразием: от обучения боевому искусству рубки шашкой (под чутким наблюдением опытных инструкторов), до спокойного и приятного чаепития в «Уголке казачьего Подворья», где гости могли попробовать ароматный казачий чай и пообщаться в непринужденной атмосфере.

Кульминацией праздника стал яркий и эмоциональный концерт с участием популярных казачьих творческих коллективов. Выступления артистов поражали своей энергией и душевностью. Песни, танцы, музыкальные композиции, все это создавало атмосферу подлинного единства между артистами и зрителями, объединяя их общим чувством гордости за историю и культуру казачества. Концерт стал настоящим украшением праздника, зарядив всех присутствующих позитивом и незабываемыми впечатлениями.

В рамках фестиваля, как и положено по традиции, прошли соревнования по фланкировке — искусству виртуозного обращения с шашкой, поражающие своей точностью и грацией. Демонстрация умения казаков в рубка шашкой также привлекла большое внимание зрителей, продемонстрировав высокий уровень мастерства и подготовки участников.

Праздник собрал множество людей: казаков Санкт-Петербурга и всех, кого интересует богатая история, уникальная культура и давние традиции казачества. Организаторы – Санкт-Петербургский Дом национальностей и Окружное казачье общество «Казачий округ Санкт-Петербурга» – при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, проделали колоссальную работу, создав это запоминающееся событие. Праздник стал не просто зрелищем, а настоящим символом сохранения и развития казачьих традиций в современном мире.

