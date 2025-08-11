ента новостей

В Петербурге пройдёт ежегодный Фестиваль Казачьей культуры

В Петербурге пройдёт ежегодный Фестиваль Казачьей культуры

Опубликовал: Вадик Котов
30 августа 2025 года рядом со стадионом «Газпром - Арена» пройдёт ежегодный Фестиваль Казачьей культуры

30 августа 2025 года Санкт-Петербург, город на Неве, станет ареной яркого и масштабного события – Ежегодного Фестиваля Казачьей культуры. Праздник, приуроченный ко Дню Государственного флага Российской Федерации, развернётся в непосредственной близости от стадиона «Газпром-Арена», напоминая о неразрывной связи богатой истории России и её героического казачества. Трудно переоценить вклад казаков в развитие и защиту нашей Родины на протяжении веков. Они были не только доблестными воинами, защитниками веры и отечества, но и первопроходцами, учёными, художниками, поэтами, оставившими неизгладимый след в истории и культуре России. Имя казачества неразрывно связано с мужеством, отвагой и самоотверженностью. Более 268 казаков-кавалеристов удостоены высочайшего звания «Герой Советского Союза», а 16 улиц нашего города гордо носят имена этих героев, многие из которых проявили себя в героической обороне Ленинграда, продемонстрировав беспримерный героизм и стойкость духа перед лицом врага.

Фестиваль, организованный Санкт-Петербургским Домом национальностей и Окружным казачьим обществом «Казачий округ Санкт-Петербурга» при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики Санкт-Петербурга, призван познакомить жителей и гостей города с богатейшим культурным наследием петербургских казаков, рассказать о таких важных качествах, как патриотизм, высокая самоорганизация, развитая хозяйственная культура и активное социальное служение, которые и сегодня остаются важными составляющими современного российского общества.

Программа фестиваля обещает быть насыщенной и увлекательной. Торжественное построение представителей петербургского казачества, казачьей молодёжи и учащихся кадетских классов станет традиционным началом мероприятия, задающим торжественный и проникновенный тон всему празднику. Гости фестиваля смогут погрузиться в мир казачьей культуры, посетив выставку, представляющую масса-габаритные макеты боевого стрелкового оружия, используемого в Вооружённых силах РФ, что позволит оценить техническое оснащение современных военных. Параллельно будет работать выставка-презентация декоративно-прикладного искусства и традиционных казачьих ремесел, демонстрирующая богатство и разнообразие народных промыслов.

Интерактивная программа фестиваля будет наполнена яркими и запоминающимися событиями. Мастер-классы по различным видам казачьего искусства позволят гостям попробовать свои силы в боевом искусстве рубки шашкой, а в «Уголке казачьего Подворья» каждый сможет насладиться дегустацией традиционного казачьего чая, почувствовав подлинную атмосферу казачьей жизни. Концерт казачьих коллективов подарит незабываемые впечатления от завораживающих мелодий и энергичных танцев. Конкурс фланкировки, состязание в виртуозном владении шашкой, обещает стать одним из самых зрелищных событий фестиваля. Специально организованная фотозона позволит сделать памятные фотографии на фоне ярких декораций и в компании участников фестиваля.

Начало фестиваля – 14:30. Вход свободный. Место проведения: Санкт-Петербург, Петроградский район, Футбольная аллея (на площадке у памятника имени С.М. Кирова). Приглашаем всех желающих принять участие в этом замечательном празднике и окунуться в богатую и увлекательную культуру российского казачества!

