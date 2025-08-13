В Петербурге прощаются с Иваном Краско

Петербург окутан скорбью. Сегодня в театре имени Комиссаржевской проходит церемония прощания с выдающимся актером Иваном Краско, народным артистом России. Здание театра переполнено до отказа: множество людей пришли отдать последний долг уважаемого всеми маэстро. Воздух буквально пропитан печалью и тихой скорбью. На Итальянской улице, рядом с театром, собралась огромная толпа поклонников его таланта. Люди разных возрастов, одетые по-разному, объединены общей утратой и желанием проститься с любимым актером. Они стоят плотно друг к другу, создавая живой, эмоциональный поток скорби, простирающийся вдоль всего здания театра.

Несмотря на огромное количество людей, городские власти пока не прибегают к перекрытию Итальянской улицы. Движение транспорта затруднено, но не парализовано. Автомобилисты и таксисты, понимая ситуацию и желая проявить уважение к ушедшему актеру, стремятся быстро покидать свои транспортные средства, минимально задерживаясь у театра и избегая образования серьезных пробок. Можно наблюдать, как люди спешат, стараясь не мешать друг другу, с чувством ответственности и понимания сложившейся ситуации.

Среди многочисленных поклонников, пришедших проститься с Иваном Краско, замечены известные деятели культуры Санкт-Петербурга. Среди них Георгий Штиль, заслуженный артист России, известный по своим работам в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова. Также присутствует Николай Буров, актер и бывший директор Исаакиевского собора, человек, чье имя тесно связано с культурным наследием Санкт-Петербурга. Юлия Стрижак, директор театра имени Ф.И. Шаляпина, также пришла отдать дань уважения ушедшему мастеру. Представители казачества, со своими строгими и выразительными лицами, дополняют многонациональный и многогранный состав тех, кто пришел попрощаться с Иваном Краско, подчеркивая широту его влияния и всенародную любовь к нему. Атмосфера пронизана чувством глубокого уважения к замечательному артисту, оставившему после себя яркое и незабываемое наследие. Его уход - невосполнимая утрата для всей страны.