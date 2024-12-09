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Питерец.ру » Культура » Алиса Фрейндлих отметила свое 90-летие

Алиса Фрейндлих отметила свое 90-летие

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Александр Беглов: Алиса Бруновна Фрейндлих – душа нашего города, воплощение самых лучших черт ленинградского-петербургского характера

В Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова прошел торжественный вечер, посвященный юбилею выдающейся Народной артистки СССР, Почетного гражданина Санкт-Петербурга Алисы Бруновны Фрейндлих. Это событие собрало множество зрителей и почитателей таланта актрисы, которые пришли, чтобы отдать дань уважения ее многолетнему творчеству и внести свой вклад в празднование этого важного момента. В числе гостей были не только коллеги по сцене, но и представители власти, а также известные деятели культуры.

В этот особенный вечер теплые слова поздравлений в адрес Алисы Фрейндлих прозвучали от Президента России Владимира Путина, который отметил значимость ее вклада в отечественное искусство. В знак признания заслуг актрисы, он вручил ей Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени, что является одной из самых высоких наград в стране. Этот жест подчеркивает не только ее профессиональные достижения, но и любовь публики, которая на протяжении многих лет тепло встречает каждое ее появление на сцене.

На сцене БДТ Алису Фрейндлих также поздравили важные фигуры из мира политики и культуры. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев выразили свои наилучшие пожелания. Губернатор Беглов вручил актрисе Почетную грамоту Губернатора Санкт-Петербурга за ее значительный вклад в развитие культуры и театрального искусства в городе.

Этот вечер стал не только данью уважения к выдающейся актрисе, но и напоминанием о значимости театра в жизни общества. Время, проведенное в зале, было наполнено искренними эмоциями, музыкой и, конечно же, любовью к искусству, которое объединяет людей. Алиса Фрейндлих продолжает оставаться символом театрального мастерства и вдохновения для многих, и этот юбилей стал лишь очередной вехой в ее блестящей карьере.

Источник: Администрация Петербурга
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