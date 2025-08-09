ента новостей

00:38
В 7-м туре «Qounaev Cup» в Алматы петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов одержали победы и на очко отстают от лидирующего Гребнева
20:17
«Ленинградец» потерпел жестокое поражение в Новосибирске, пропустив от «Сибири» четыре мяча
01:00
РПЛ: «Зенит» забил в свои ворота и проиграл «Ахмату» Черчесова, а хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»
22:07
Ушел из жизни выдающийся артист Иван Иванович Краско
20:19
Крушение Максима Матлакова в 6-м туре «Qounaev Cup» в Алматы: петербургский гроссмейстер белыми проиграл сопернику из Туркменистана
19:47
ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 5:1, но Даку снова забил
14:54
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Волосово
14:50
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Осипенко
14:44
Полицейские задержали «дропа» за обман пенсионерки с Московского шоссе
14:38
В Невском районе поймали рецидивиста - скалолаза, обокравшего квартиру на Октябрьской набережной
14:32
Пенсионер с проспекта Стачекотдел мошенникам около 9,5 млн рублей
14:27
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
14:20
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
10:03
Сюрприз под асфальтом: в Ленобласти обнаружили историческую мостовую
09:52
Петербург готовится к зиме: закупка соли на 800 млн. рублей
09:42
Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске: что известно?
09:31
Петербург отмечает День окончания Ленинградской битвы: поздравление Беглова
20:42
Петербургский шахматист Максим Матлаков в 5-м туре «Qounaev Cup» сыграл вничью и занимает 9-е место, а в четвёрку лидеров турнира входит Алексей Гребнев
20:16
Команда Санкт-Петербурга победила сборную Краснодарского края в шахматном финале 6-й летней молодёжной Спартакиады со счётом 3:1
13:35
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом итальянском просвете Эрмитажа
13:27
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону финал турнира в Торонто в трёх сетах
13:04
В Сестрорецке состоится очередной Большой семейный фестиваль
11:59
Выставка «Страна тигра»
11:47
На автостоянке на улице Крыленко мужчину обстреляли из пневматики
11:44
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик
11:25
На развязке КАД с Софийской улицей на полтора месяца перекроют две полосы движения
11:06
В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту
10:28
В Петербурге задержан хулиган, применившего газовый баллончик в рейсовом автобусе
10:27
В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте
10:24
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве
В Санкт-Петербурге на 95-м году жизни скончался народный артист России Иван Краско

Сегодня Россия скорбит о безвременной кончине выдающегося актера, человека-легенды, Ивана Ивановича Краско. Эта утрата глубоко затронула сердца миллионов людей – его родных, близких, друзей, коллег по цеху, преданных поклонников его таланта, всех тех, кто имел счастье знать этого замечательного человека и восхищаться его неповторимым артистизмом. Слова не могут в полной мере передать ту пустоту, которая образовалась в мире искусства после его ухода.

Иван Иванович Краско – это имя, неразрывно связанное с золотым веком петербургского театра. Шесть десятилетий – целая эпоха! – он отдал служению сцене имени В.Ф. Комиссаржевской, став для многих символом непреходящей ценности театрального искусства. Его жизнь – это история преданности профессии, это постоянный поиск, это неутомимый труд на благо зрителя. Более ста ролей в кино – это колоссальное наследие, каждая роль – это яркий, запоминающийся персонаж, наделённый индивидуальностью и неповторимой харизмой. Мы помним его незабываемые образы в таких культовых фильмах, как «Принц и нищий», где его игра поражала глубиной и проникновенностью, «Сержант милиции» – образец реалистичного и психологически точного исполнения, «Россия молодая», «Афганский излом», «Конец императора тайги», «Тарас Бульба», – каждый из этих фильмов стал настоящим событием, а успех их во многом связан с блестящим участием Ивана Ивановича.

Но не только киноэкраны хранят память о нем. Его неповторимый, бархатистый голос, наполненный неподражаемой интонацией, навсегда вошел в золотой фонд Ленинградского радио. Каждый его эфирный монолог, каждое озвученное им произведение искусства – это целая эпоха, отражение его широкого кругозора, глубокого понимания человеческой природы и тонкого художественного вкуса.

Образы, созданные Иваном Ивановичем Краско, всегда отличались удивительной глубиной, правдивостью и проникновенностью. Он не просто играл роли, он жил ими, вкладывая в каждую из них частичку своей души, своего сердца. Его персонажи были живыми, запоминающимися, вызывающими целую гамму чувств у зрителя – от сопереживания до восхищения. Петербуржцы любили его, ждали его новых ролей, ценили его слова, его мнение, его человеческую позицию.

Иван Иванович Краско не просто был актером, он был настоящим символом жизнелюбия, стойкости духа, преданности любимому делу и родному городу. Он оставил после себя не только богатое творческое наследие, но и пример для подражания – пример верности своему призванию, пример человеческой достойности, пример неутомимой творческой энергии. Светлая память об Иване Ивановиче Краско навсегда сохранится в сердцах петербуржцев и всех тех, кто ценит истинное искусство и кто помнит его яркий талант, его искренность и его безусловную любовь к жизни и своему делу. Его уход – это невосполнимая утрата для всей страны.

