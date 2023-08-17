Адаптироваться в городе. «Под крылом Петербурга» уже 10 лет помогает иностранцам

21 августа на территории Софийской овощной базы и 24 августа в отеле «Ольгино» пройдёт мероприятие «Под крылом Петербурга», которое уже более 10 лет помогает иностранным гражданам адаптироваться в Северной столице.

Участников мероприятия ждут консультации по вопросам миграционного законодательства, трудоустройства, образования, здравоохранения и налогообложения.

Кроме этого, «Под крылом Петербурга» — это погружение в историю русской культуры: на мероприятии гости познакомятся с традициями русского чаепития, станцуют народные танцы. Украшением встречи станет концертная программа с участием национальных творческих коллективов. Желающие смогут сразиться в интеллектуальной викторине о России. Победители будут награждены призами.

Мероприятие организовано Санкт-Петербургским Домом национальностей при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.

Вход и участие бесплатное.

Мероприятия приурочены ко Дню государственного флага Российской Федерации.