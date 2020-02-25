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Питерец.ру » Культура » Фестиваль культуры народов Китая "Легенды и предания Поднебесной"

Фестиваль культуры народов Китая "Легенды и предания Поднебесной"

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
gov.spb.ru
Фестиваль культуры народов Китая "Легенды и предания Поднебесной"

27 февраля в Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль культуры народов Китая. Мероприятие состоится на территории Российско-Китайского бизнес-парка (Большой пр. В.О., д. 103, павильон 6 (территория «ЛенЭкспо»).

Фестиваль проводится в Санкт-Петербурге в четвёртый раз. Его цель – развитие нравственного, духовного и культурного потенциала жителей города, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, воспитание уважения к культуре, языкам, истории и традициям народов, проживающих в Санкт-Петербурге.

В концерте примут участие творческие коллективы и исполнители, представляющие национально-культурные объединения и землячества Петербурга. Зрители смогут познакомиться с традиционной хореографической и вокальной культурой Китая, увидят выступлениеи бурятских, корейских и русских фольклорных коллективов и исполнителей. Гвоздем концертной программы станет Танец Красного дракона.

Участники фестиваля посетят пейзажную фотовыставку.Также будут организованы мастер-классы по чайной церемонии, приготовлению китайских пельменей, каллиграфии, китайскому языку, традиционной живописи «гохуа».

Предусмотрена дегустация традиционных угощений из разных регионов Китая. Гостей праздника научат пользоваться бамбуковыми палочками и познакомят с одним из самых оригинальных блюд Поднебесной – китайским самоваром «хого».

Приглашаем жителей и гостей Северной столицы познакомиться с богатейшим культурным наследием древнего Китая!

Организатор фестиваля: СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей» при поддержке Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге, Региональной общественной организации «Китайское общество Санкт-Петербурга».

Источник: Администрация Санкт-Петербурга
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