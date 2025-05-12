ента новостей

13:44
Баскетбольный «Зенит» проиграл в Краснодаре третий матч полуфинала плей-офф Единой Лиги ВТБ «Локомотиву» с разницей в 10 очков, при этом Винс Хантер схлопотал удаление
13:25
Выставка «Грань равновесия»
13:21
Выставка скульптур «Большой мир маленького человека»
12:44
Жителя Ленобласти задержали за обман пенсионерки с улицы Композиторов
11:28
Россиян предупредили о способах взлома личного кабинета портала «Госуслуги»
11:22
В Ленобласти ограбили велосипедиста
11:17
Авторский вечер Эдварда Радзинского с новой программой из цикла «Встречаясь с тайнами истории»
11:15
В Госдуме предложили усилить ответственность россиян за правонарушения за границей
11:12
В Ленобласти охранник садоводства случайно выстрелил мужчине в лоб
11:07
В Приморском районе Петербурга ищут злодея, залившего перцовкой мать с ребенком
10:44
В Приморском районе подросток ударил девочку и брызнул в лицо из перцового баллончика
10:37
В Буграх мужчину подозревают в домогательствах к несовершеннолетней падчерице
09:50
В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП
08:53
СПб в лидерах по выдаче наличных
08:22
Петербургские решения по благоустройству признаны федералами
00:26
Поражением завершился шестой матч полуфинальной серии плей-офф ВХЛ для петербургского хоккейного «Динамо» выезд в Нижний Новгород: всё решилось в овертайме
13:41
На ЧМ по хоккею 10 мая состоялись шесть матчей: победы одержали Казахстан, Канада, Швеция, Германия, Швейцария и Латвия
21:22
Благодаря голу Нино «Зенит» выиграл в Махачкале у «Динамо» и продолжает борьбу с «Краснодаром» за чемпионство в сезоне – 2024/2025
19:16
Баскетбольный «Зенит» после двух домашних побед над «Локомотивом-Кубанью» продолжит полуфинальную серию в Краснодаре 11 мая
11:38
Радость для всех, но тяжелый труд для убирающихся
11:20
Пропавшие 25 миллионов найдены
09:52
Много отдыхать в мае любят не все
09:38
Элитная недвижимость в Петербурге: прогнозы цен
01:48
На ЧМ по хоккею Швеция и США выиграли свои первые матчи с одинаковым счётом 5:0, по «сухарю» заработали Маркстрём и Даккорд
20:54
39-летний Роман Червенка забросил победную шайбу и набрал 3 очка в первом матче сборной Чехии на чемпионате мира по хоккею
19:06
Парламентарии Петербурга прошли по Невскому проспекту с «Бессмертным полком»
15:13
На главной площади Петербурга прошел парад в честь 80-летия Победы
13:09
Папой впервые стал американец
10:00
Губернатор СПб поздравил горожан с 80-летием Великой Победы
01:21
Петербургское хоккейное «Динамо» выиграло в овертайме пятый матч полуфинала плей-офф ВХЛ у клуба «Торпедо-Горький», а «Химик» – уже в финале
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка «Грань равновесия»

Выставка «Грань равновесия»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку Антона Братыкина

Безмолвные и уединенные ландшафты в произведениях Антона Братыкина затрагивают глубокие вопросы взаимосвязи человека с окружающим миром. Художник выбирает суровые сюжеты: ночные собрания на дачном участке между покрытым пылью стулом и ванной, наполненной дождевой водой, или скопление полиэтиленовых пакетов, затерянных в редкой березовой роще, содержащих мусор или опавшие листья. Немногочисленные персонажи бродят по пустынным заснеженным пляжам или пробираются сквозь сугробы и колючие кустарники к узкой реке, которую обычно называют "черной". В результате перед нами возникает неуютный, резкий, холодный и открытый всем ветрам мир.

Эти работы не отличаются обилием ярких оттенков и эффектных контрастов, но они сложны как по цвету, так и по текстуре. Как голые ветви деревьев или острые снежинки, они словно готовы хлестать зрителя по глазам. Произведения Антона Братыкина, с их гармоничным колоритом и продуманной композицией, являются настоящими одами ледяным пустошам, что неудивительно, учитывая, что они создаются в ходе полевых исследований.

Художник, иногда в одиночку, а иногда в компании единомышленников, практикует своего рода экстремальный пленэр. В то время как другие живописцы, следуя традиции, длящейся более 200 лет, стремятся в солнечную Италию, Антон Братыкин бродит с этюдником по обледеневшим пригородным пустырям, находя особое удовольствие в сотворчестве со стихией. Она либо посыпает палитру ледяной крупой, либо пытается унести порывом ветра особенно удачный этюд.

Это кардинально отличается от популярных сегодня гедонистических медитативных практик, где основным творческим импульсом является телесный комфорт. Однако "ощущение себя в моменте" становится гораздо более ярким и острым. Холод, журчание ржавого ручья и скупой солнечный луч на голом стволе березы – скромный набор впечатлений, позволяющий создать гармоничную композицию, повествующую о дремлющем мире, где нет места человеку.

Полотна Антона Братыкина – это своего рода "окна в другой мир". Но они показывают не труднодоступные горные вершины и не бушующие волны. В них представлены привычные пограничные состояния природы, иногда разрушительные или просто неприятные, как мокрый снег. Погружаясь в них, автор находит ощущение радостного предвкушения весны, наступления рассвета и продолжения жизни, и делится своими ценными открытиями со зрителем.

Даты проведения выставки: 16 мая 2025 — 27 июля 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург

Источник: Эрарта
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

14-11-2024, 15:06
Выставка Евгении Варенцовой «Полёт над миром»
4-03-2025, 14:09
Выставка Данила Даниловского «Над миром»
15-04-2016, 10:27
Производство полиэтиленовых пакетов
31-08-2020, 13:17
Лиза Лесных — «ИЗ ПАЛОЧЕК И КРУЖОЧКОВ»
5-09-2024, 12:10
Выставка братьев Дмитренко «Интеллектуальный реализм»
29-06-2023, 09:14
Выставка Антона Щаблыкина «Большой битум, великая нефть»

Происшествия на дорогах

Сегодня, 09:50
В Ленобласти мотоциклист погиб в ДТП
8-05-2025, 12:34
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
7-05-2025, 14:53
В Ленобласти иномарка врезалась в ограждение и вылетела в кювет. Погиб водитель
6-05-2025, 11:05
На Светлановском проспекте иномарка сбила 12-летнего подростка
Наверх