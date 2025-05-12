Выставка «Грань равновесия»

Безмолвные и уединенные ландшафты в произведениях Антона Братыкина затрагивают глубокие вопросы взаимосвязи человека с окружающим миром. Художник выбирает суровые сюжеты: ночные собрания на дачном участке между покрытым пылью стулом и ванной, наполненной дождевой водой, или скопление полиэтиленовых пакетов, затерянных в редкой березовой роще, содержащих мусор или опавшие листья. Немногочисленные персонажи бродят по пустынным заснеженным пляжам или пробираются сквозь сугробы и колючие кустарники к узкой реке, которую обычно называют "черной". В результате перед нами возникает неуютный, резкий, холодный и открытый всем ветрам мир.

Эти работы не отличаются обилием ярких оттенков и эффектных контрастов, но они сложны как по цвету, так и по текстуре. Как голые ветви деревьев или острые снежинки, они словно готовы хлестать зрителя по глазам. Произведения Антона Братыкина, с их гармоничным колоритом и продуманной композицией, являются настоящими одами ледяным пустошам, что неудивительно, учитывая, что они создаются в ходе полевых исследований.

Художник, иногда в одиночку, а иногда в компании единомышленников, практикует своего рода экстремальный пленэр. В то время как другие живописцы, следуя традиции, длящейся более 200 лет, стремятся в солнечную Италию, Антон Братыкин бродит с этюдником по обледеневшим пригородным пустырям, находя особое удовольствие в сотворчестве со стихией. Она либо посыпает палитру ледяной крупой, либо пытается унести порывом ветра особенно удачный этюд.

Это кардинально отличается от популярных сегодня гедонистических медитативных практик, где основным творческим импульсом является телесный комфорт. Однако "ощущение себя в моменте" становится гораздо более ярким и острым. Холод, журчание ржавого ручья и скупой солнечный луч на голом стволе березы – скромный набор впечатлений, позволяющий создать гармоничную композицию, повествующую о дремлющем мире, где нет места человеку.

Полотна Антона Братыкина – это своего рода "окна в другой мир". Но они показывают не труднодоступные горные вершины и не бушующие волны. В них представлены привычные пограничные состояния природы, иногда разрушительные или просто неприятные, как мокрый снег. Погружаясь в них, автор находит ощущение радостного предвкушения весны, наступления рассвета и продолжения жизни, и делится своими ценными открытиями со зрителем.

Даты проведения выставки: 16 мая 2025 — 27 июля 2025

Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург