Лиза Лесных — «ИЗ ПАЛОЧЕК И КРУЖОЧКОВ»

Лиза родилась в семье художников. С детства находилась в творческой атмосфере, пропитанной «ароматом мастерской»; масла, скипидара, охапок кистей и ярких пятен красок повсюду. С раннего возраста художницу окружали творческие люди: живописцы, скульпторы, друзья родителей. И, несомненно, общество «свободных художников» повлияло на ее творческое восприятие мира.

Сюжеты работ — фантастические. Складывается ощущение, что видишь сон, наполненный различными символами. Перед зрителем возникают фантастические животные, мифические существа, персонажи фольклора, аллегорические изображения. Зритель погружаясь в картину, как бы проваливается в сон. Он будто бы попадает в дремучий, немного пугающий мир, где можно встретить невероятных существ. В каждой работе присутствует некий таинственный флер. Эта «загадочность» читается во взглядах персонажей, несколько отстраненных от зрителя. Они не приглашают зрителя познакомиться ближе, а будто наблюдают за нами из глубин своих сказочных мирков.

В работах Лизы почти всегда присутствует черный, черные контуры в некотором роде «стилизуют» картины. Где-то черным цветом художница очерчивает фигуры главных персонажей, где-то обозначает ритмику сюжетов. Ценность и интерес работам придает та самая «живость», которую зачастую сложно найти в академической живописи. Примитивность линий контура в сочетании с тонким графическим узором создают замысловатые сюжеты, отсылая нас к ранним работам Шагала.

Для создания своих работ Лиза использует чернила, карандаш, мелок, тушь, акварель, клей. Работа с данными художественными материалами позволяет создавать миниатюрных персонажей, наполняя сюжеты крошечными символами.

Музей современного искусства АРТМУЗА



Галерея «У Золотой лестницы», 4 эт. 0+

09.09 – 05.10.2020